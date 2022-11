Mackay, un mes de baja por una lesión en el hombro

Ian Mackay tiene que parar, posiblemente en su mejor momento de la temporada. El guardameta, según el parte médico que adelantó el club, sufre un esguince acromioclavicular y una fractura de apófisis coronoides, que se encuentran en el cúbito.



Una dolencia que le mantendrá apartado de los terrenos de juego alrededor de un mes y que le hará ser baja segura para el encuentro del próximo 20 de noviembre ante la Cultural Leonesa.

El arquero tendrá que guardar reposo deportivo y estará con tratamiento médico y de fisioterapia. En función de cómo evolucione, lo siguiente será la fase de readaptación deportiva, antes de volver al trabajo grupal junto a sus compañeros

Jugada desafortunada

El guardameta se lesionó en el tramo final del duelo ante el Algeciras, tras despejar un balón y llevarse un golpe de un jugador local cuando se encontraba en el aire. El meta, que aseguraba a los micrófonos de Radio Marca Coruña que había sido un “golpazo” y que esperaba que todo se quedase en un “susto”, admitía que se estaba sintiendo con buenas sensaciones.



“Me encuentro en un momento de forma bueno. Quizá al principio de temporada no es que no estuviera en mi mejor momento, en cada tiro que llegaban me metían gol y parecía que era muy malo, pero ahora estoy con confianza, he conseguido parar varias y espero que esto quede en un susto y que para que en el próximo partido el míster me pueda poner”, deseaba el arquero, que por desgracia tendrá ahora que pasar por un proceso de readaptación deportiva.



Su sustituto en el Nuevo Mirador fue Edu Sousa, que será el portero titular en el choque copero de este sábado ante el Guijuelo y que se estrenó en liga en el partido ante el Rayo Majadahonda, debido a la baja de Mackay por un desvanecimiento, del que se recuperó. El guardameta de Tui, al que su compañero calificó de “porterazo”, tendrá ahora la oportunidad de ser el inquilino en el arco blanquiazul.