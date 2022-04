Luis Suárez: “Lo único que me falta es que me torne mi ‘Deportiviño’ a Primera”

El coruñés Luis Suárez Miramontes, único futbolista español ganador del Balón de Oro masculino, confesó, durante el programa ‘Conexión vintage’ de esta semana —que repasó su exitosa etapa en el Inter de Milán—, el regreso del Deportivo a la máxima categoría del fútbol nacional.





“Paco —dijo el exjugador nacido en la Avenida de Hércules al presentador del programa, Paco Grande— lo único que me falta, pero no sé cómo... no sé si va a poder hacer esto... es que me torne mi ‘Deportiviño’ a Primera División”.





“Paciencia, paciencia”, contestó el director del espacio televisivo a ‘Luisito Suárez’, como fue conocido durante su etapa en el fútbol italiano.





“¿Cómo podemos hacer? Está muy complicado, ¿no?”, continuó el diálogo el coruñés, a lo que el presentador contestó: “Sí, un poco difícil”.





“Lo vamos a pensar”

Luis Suárez cerró la conversación bromeando: “Pero por lo menos vamos a pensar, a ver si se puede hacer”.





‘Conexión vintage’ es un programa de Televisión Española que, gracias al archivo de la cadena pública, recupera cada semana la memoria visual del deporte. Los dos últimos capítulos de este espacio televisivo estuvieron dedicados al mejor futbolista coruñés, bajo el título “Luisito Suárez, los años dorados del Inter”.





Época dorada

Los ‘neroazurri’ pagaron 25 millones de pesetas en aquella época (150.000 euros) al Barcelona por su traspaso en 1961 y el coruñés jugó allí hasta 1970. Conquistó tres ligas italianas, dos Copas de Europa y dos Intercontinentales.