El Lugo sella en Gijón su quinto empate seguido

El Lugo selló en El Molinón su quinto empate consecutivo ante un Sporting que tras empatar no supo aprovechar la superioridad numérica que tuvo durante media hora por expulsión de Gerard (m.63), lo que le impide acercarse a la zona de promoción.



En un encuentro, como casi todos, condicionado por las bajas en ambos equipos debido a los múltiples positivos por COVID, el Lugo dio primero al borde del descanso con la diana de Carrillo, pero Aitor García selló las tablas al cuarto de hora del segundo periodo y pese a su acoso el cuadro asturiano no pudo evitar que el bloque gallego sellara sus quintas tablas.



El partido no tuvo un dueño claro en toda la primera parte, si bien los lucenses dominaron en los primeros minutos aunque sin crear ocasiones, mientras que los gijoneses, mediada esta primera mitad, disfrutaron de varias ocasiones aunque no fueron capaces de aprovechar ninguna.



Un disparo lejano de Djurdjevic que salió alto y otro de Aitor García demasiado cruzado fueron las dos primeras para los locales, a las que siguió una internada de Guille Rosas, que dio un gran pase sobre Gaspar Campos, pero Whalley, muy atento, detuvo a los pies del delantero rojiblanco.



El Lugo pecó durante bastantes minutos de fiarse solo de jugadas a balón parado que no creaban peligro porque la defensa local estaba atenta. Sin embargo, tras una pérdida de balón de Pedro Díaz Carrillo consiguió, de cabeza, desnivelar el marcador.



El Lugo pudo haber sentenciado en la primera jugada de la segunda parte, pero un remate casi a bocajarro de Chris Ramos lo abortó Mariño con una gran parada.



Los locales no estaban acertados en sus acciones y el público comenzó a protestar las continuas pérdidas de sus jugadores que hacían que el Lugo controlase el partido y parecía mucho más cerca el segundo gol visitante que el empate.



Sin embargo, Fran Villalba se hizo con un balón en el centro del campo e inició una veloz internada que sorprendió a la zaga lucense, Aitor García dribló a un defensa y su disparo cruzado a media altura superó a Whalley para sellar el 1-1.



En un minuto todo cambio porque además en la siguiente jugada Gerard fue expulsado por una dura entrada sobre el recién ingresado Kravets, roja muy protestada por el Lugo, que veía como ahora se encontraba sin ventaja en el marcador y con un hombre menos.



Aún así Barreiro pudo adelantar de nuevo al cuadro gallego, que supo resistir el acoso de los jugadores del Sporting, a la postre incapaces de poner fin a una mala racha en casa, por cuanto no ganan en El Molinón desde la décima jornada el 16 de ocutbre.















SPORTING DE GIJÓN 1- 1 CD LUGO Sporting Gijón: Mariño, Guille Rosas, Gragera, Borja López, Pablo García (Kravets, m.62), Pedro Díaz, Nacho Méndez (Christian Rivera, m.74), Aitor García (César, m.83), Fran Villalba, Gaspar Campos (Berto, m.62) y Djurdjevic.

Lugo: Whaley, Ricard Sánchez, Álex Pérez (Pita, m.54), Ros, Lebedenko (Campabadal, m.88) Juanpe (Cuéllar, m.74), Xavi Torres, Señé, Gerard, Carrillo (Barreiro, m.74) y Chris Ramos (Sebas m.88).

Árbitro: Rubén Ávalos Barrera (Comité Catalán. Expulsó con roja directa a Gerard (m. 62) y mostró tarjetas amarillas a Xavi Torres (m.22), Pablo García (m.37), Juanpe (m.63) y Ricard (m.66).

Goles: 0-1, m.44: Carrillo. 1-1, m.61: Aitor García

Incidencias: Partido disputado en el estadio El Molinón-Enrique Castro 'Quini' ante 12.462 espectadores Agencias - Pandora v3.92+1.0.0 IG