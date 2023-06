Lucho García: "Rubén saca lo máximo de sus jugadores; es el indicado para el ascenso”

El colombiano Lucho García sólo defendió la portería del Deportivo durante la temporada 2020-21. El portero de Barranquilla vivió los trece primeros partidos de aquella atípica liga —la primera de las tres que encadena el cuadro blanquiazul en la tercera categoría— a la sombra de Carlos Abad, hasta que Rubén de la Barrera, que sucedió en el banquillo a Fernando Vázquez, dio la oportunidad al sudamericano en la decimocuarta jornada y éste terminó convirtiéndose en el arquero titular en el tramo decisivo. Su etapa en A Coruña fue breve, sin embargo, siente un cariño especial por la ciudad, su afición y unos excompañeros en los que confía que culminen el playoff con éxito.

El martes te despediste del Majadahonda, ¿ya tienes equipo para el próximo curso?

Ando en negociaciones con varios, agradecido con el Rayo a muerte, y a la espera de muchas cosas, pero estoy tranquilo.

En las redes sociales muchos aficionados del Depor te han pedido que vuelvas aquí.

Sí, lo he visto. Agradecido por ese cariño que me muestran, todo el mundo sabe el cariño que le tengo al Depor y que se acuerden de mí y me pidan que vuelva es muy gratificante.

¿Uno de esos equipos con los que negocias es el Depor?

Eso ya se verá en el futuro.

Al frente de la plantilla está De la Barrera, que apostó por ti en las diez últimas jornadas de aquella temporada 2020-21. Ahí lo dejo caer.

(Risas) Le tengo un cariño muy especial a Rubén por el recuerdo tan bonito y la oportunidad que me dio. Le deseo lo mejor y creo que es el entrenador indicado para el ascenso.

¿Y si te dijera, ‘vente para el próximo curso’?

Todo el mundo sabe que le tengo mucho cariño al Depor, pero lo que el equipo piensa ahora mismo es en ascender, y tiene un portero buenísimo, que es Mackay.

Un guardameta de otra categoría.

Es un portero muy experimentado, que le ha dado puntos al Depor. Le deseo lo mejor en este playoff y que lo haga igual de bien que durante toda la temporada.

Con el protagonismo que has tenido este curso en el Majadahonda, buscarás un equipo en el que poder ser titular.

Sí, uno de mis principales objetivos es jugar. Este año me ha salido medio bien y mi objetivo es seguir con esa continuidad y continuar creciendo.

¿Qué destacarías del técnico deportivista?

Rubén explica muy bien los conceptos a sus jugadores y sabe sacar el máximo rendimiento de cada uno, que creo que es su fuerte como entrenador. Le va a venir muy bien al Depor en el playoff. Ya hemos visto que es valiente y si tiene que sacar a gente joven o jugadores nuevos, los saca, como hizo conmigo, que me sacó a jugar con la nariz rota.

De hecho, esta temporada ya revolucionó el once nada más llegar y apostó por jugadores que no contaban para Cano, como Trilli, Yeremay o Álex.

Es que es un técnico valiente y si tiene que hacer cambios de acuerdo a su sistema, los va a hacer. No mira si son veteranos o jóvenes, sino lo que pueden aportar al equipo.

Sólo ha tenido dos partidos para preparar el equipo ¿Puede darle tiempo a transmitir sus ideas de cara al playoff?

Creo que sí. Ha demostrado en su carrera que puede hacer cosas difíciles. Ahora mismo tiene un reto y un equipo muy bueno. Si implanta su idea de juego, tienen muchísimas posibilidades de ascender.

Además, se trata de un especialista en playoffs, que ya ascendió a la Cultural Leonesa y al Albacete en la promoción.

Sí, tiene la experiencia necesaria en estas circunstancias y creo que lo va hacer muy bien. Además, con los jugadores que tiene el Deportivo, se lo va a facilitar mucho, y el apoyo de una afición que no todos los equipos van a tener, porque Riazor va a ser un infierno para los rivales.



Los blanquiazules pierden a Quiles para todo el playoff.

El Depor tiene buena plantilla como para buscar soluciones. Es uno de los mejores equipos de la categoría, así que no creo que tenga problema en sacar a otro compañero.

¿Cómo ves la eliminatoria con el Castellón?

El Castellón es un equipo que durante toda la temporada ha estado en mejores o peores momentos, pero también tiene una plantilla veterana, con jugadores con experiencia y puede plantar cara al Depor, aunque si implantan la idea de juego de Rubén, pueden llevarse la eliminatoria.

En la plantilla blanquinegra juegan dos excompañeros tuyos en el Depor, como Borja Granero y Salva Ruiz.

Sí, son dos jugadores con muchísima experiencia. Borja ha aportado jerarquía en defensa desde que llegó. Va a ser un rival difícil, pero esperemos que la eliminatoria se la lleve el Depor.

De superar al conjunto castellonense, esperarían en la final el Alcorcón o la Real Sociedad B. ¿Qué adversario te parece más incómodo?

No va a ser una batalla fácil, independientemente de que llegue el Alcorcón o la Real Sociedad B. El año pasado estaban en Segunda División y demostraron el nivel que tienen. Ya no quedan partidos fáciles.

¿Cómo valoras tu temporada?

Me voy feliz del Rayo, me brindaron la oportunidad de tener continuidad, agradecido con el club, apostaron por mí desde el primer momento y esa confianza se la devolví con paradas, trabajo y compromiso. Me voy contento con mi temporada y la continuidad me ha dado muchas cosas que necesitaba.

¿En qué sientes que has crecido más durante esta campaña en el Rayo?

Con Alfredo he tenido, sobre todo, una mejora muy grande con los pies. Nuestro juego se basaba en jugar desde atrás y en eso he dado un salto muy grande.

¿Con qué te quedas de la experiencia en el conjunto majariego?

Con una afición que desde el primer momento me ha brindado su apoyo, la continuidad que he tenido y los buenos compañeros y amigos que dejo allí.