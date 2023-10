Lucas Pérez: “Ojalá devolviese a mis abuelos un 0,01% de lo que me dieron a mí”

Todo fuerza, pundonor y carácter en el campo es Lucas Pérez, que ayer en la Fundación Paideia mostró su cara quizá menos conocida y más emotiva al hablar de sus héroes, los que fueron sus padres, sus abuelos.

“Soy una persona muy sentimental, es la conversación pública más difícil para mí y todo lo que digo lo siento de verdad. Ojalá poder devolverle a mis abuelos un 0,01% de lo que me dieron a mí. Ahora mismo cambiaría todo lo que tengo solo por pasar con mis abuelos tiempo y darles lo que me han dado ellos a mí”, comentaba emocionado Lucas Pérez.

Lo hacía este martes por la tarde durante la jornada ‘Lucas Pérez en primera persona’, organizada por la Cruz Roja. Una actividad para promover la participación activa y el apoyo comunitario hacia la personas mayores para lidiar con la soledad no deseada. Un acto que contó con la presencia de alcaldesa Inés Rey, el presidente del club Álvaro García, y el presidente provincial de Cruz Roja en A Coruña, Manuel Viqueira.

El ariete aseguró durante su interpelación que “las personas mayores no son una carga. He tenido en esta vida los dos sentimientos, que me criaran mis abuelos y ahora con la madre de mi pareja estoy viendo como unos nietos cuidan a un abuelo”, admitía el atacante.

Para él, que lo vivió en primera persona, “el amor es incondicional, los padres se pueden enfadar pero los abuelos no. Ojalá algún día lejano mi hijo me pueda hacer abuelo”, deseaba. Y cree que es deber de la sociedad y de cada una de las personas que la intengramos el “concienciarnos de que las personas mayores son una parte muy importante de nuestra vida”.



De la vida de Lucas lo fueron y así los rememora. “Me quedo con el recuerdo de mi abuela esperándome en la ventana. Muchas veces intento pasar por Monelos para mirar esa ventana”, decía el jugador, al que en ocasiones los ojos se le humedecían recordando su pasado: “Tuve una adolescencia muy bonita, aunque mis padres decidieran otra vida, he sido muy feliz. Mis recuerdos son bonitos y preciosos, voy por allí y me reencuentro con gente”.

Además, quiso dejar una reflexión final. “La gente que tiene abuelos y abuelas que no los dejen de lado, cuando los perdemos es cuando más los echamos de menos. Que aprovechen cada segundo y cada momento (con ellos)", pidió el delantero.