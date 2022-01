Los líderes de Borja Jiménez en el terreno de juego

Todos los jugadores del Deportivo a excepción del portero Pablo Brea (jugó en Copa del Rey) y Jorge Valín han tenido protagonismo esta temporada en Primera RFEF a las órdenes de Borja Jiménez, que ha dado la titularidad en los 16 partidos disputados por el cuadro herculino a solo tres jugadores.



Los líderes indiscutibles, los que nunca se han caído del once del preparador abulense en el torneo de la regularidad son un portero, un centrocampista, un delantero, aunque hay un cuarto, Adrián Lapeña, que ha formado parte de la alineación siempre que ha estado disponible (se perdió un partido por sanción).



Por minutos deportivos, el que encabeza esta particular clasificación es un coruñés, el guardameta Ian Mackay. Solo tuvo descanso en un encuentro de Copa del Rey, el que disputó el Deportivo ante el UCAM Murcia con Pablo Brea como guardameta blanquiazul. En Primera Federación, Mackay no ha dado opción, por ahora, al suplente.



Son 1.440 minutos los que lleva el cancerbero bajo palos en Liga, a los que suma otros 90 de la eliminatoria copera con el Atlético Osasuna, en la que causó baja Brea, que no pudo tener su revancha después de la actuación desafortunada de Murcia.



Entre los jugadores de campo de la plantilla, el líder es el colombiano Juergen Elitim. En su primera temporada en el Deportivo, es uno de los fijos en el once de Borja Jiménez.



No obstante, el jugador suramericano completó nueve de los dieciséis partidos que se han disputado en la categoría de bronce (en el caso del Deportivo, ya que no se computa el choque suspendido con el Extremadura).



Lleva tres amarillas, por lo que todavía no está en capilla a pesar de los muchos minutos que ha estado en el césped.



Tras Juergen, por minutos, el tercero es Adrián Lapeña. Como Mackay, había jugado todos los minutos de la temporada hasta que en el penúltimo de 2021, ante el Valladolid Promesas, tuvo que descansar de manera obligatoria por acumulación de amarillas.









Tridente con pleno





Como Mackay y Juergen, hay otro futbolista de la plantilla que ha formado parte del once en todas las jornadas que se han celebrado en Primera Federación, el delantero venezolano Miku Fedor. Una trayectoria que podría empañarse en el primer partido de 2022, ya que es uno de los cuatro jugadores que la semana pasada no pudieron entrenarse en la Ciudad Deportiva de Abegondo y tuvieron trabajo específico.



De los dieciséis partidos, Miku completó seis y fue sustituido en los otros diez compromisos. Lleva ocho goles anotados (uno cada 166 minutos disputados). Ha acumulado cuatro amarillas y lleva en el césped 1.328 minutos.



Cerquísima de esa cifra, a solo seis minutos, se encuentra el lateral izquierdo Héctor Hernández, cuyo rendimiento solo ha dado opción en un partido de Primera RFEF a Diego Aguirre. Ha sido titular en 15 encuentros.



Un partido más, pero los mismos como titular, lleva el capitán del equipo. Álex Bergantiños. El de la Sagrada Familia completó siete de esos encuentros y lleva 1.215 minutos.





1.440 MINUTOS

El guardameta del Deportivo ha estado siempre en el terreno de juego en liga





Por lesión se perdió algunas citas Jaime Sánchez, que se ha quedado en 13 encuentros disputados en liga siempre como titular y diez de ellos completos. Lleva exactamente los mismos minutos disputados que el centrocampista Diego Villares, quien ha desempeñado diferentes roles.



El jugador de Vilalba participó en todos los partidos que se han jugado, pero fue titular en doce de ellos.



También ha salido al césped cada vez que el Deportivo ha jugado esta temporada en la tercera categoría del fútbol nacional el delantero Alberto Quiles. El jugador andaluz promedia un gol cada138 minutos; lleva ocho tantos en 1.105 jugados. El ex del Recreativo de Huelva fue titular en catorce de las dieciséis citas.



Por encima de los mil minutos de juego hay otro jugador del Deportivo, el improvisado lateral derecho Víctor Díaz. Llegó como refuerzo para la posición de extremo, pero las circunstancias le llevaron al lateral. Ha sido titular en once de los trece partidos que ha disputado. Lleva 1.004 minutos.



Este particular once de jugadores con más carga de minutos en las piernas lo completa William de Camargo con 787 en doce choques de liga, diez como titular.



Ya por debajo de los 500 minutos se sitúan el resto de jugadores: De Vicente, Doncel, Soriano, Noel, Granero, Trigueros, Trilli, Menudo, Aguirre, Benito, Calavera y Yeremay.