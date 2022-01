El Liceo resiste al Lleida y suma la tercera en 2022

No defraudó el Liceo-Lleida, uno de los mejores partidos de hockey patines que se pueden ver en estos tiempos. Segundo contra tercero de la OK Liga. Noche de miércoles, pero no importa. La afición responde. Al menos los ciento y pico fieles de siempre. Y el equipo también. Ganan los de verde y blanco en un ejercicio de solidez y efectividad.



Es la tercera victoria en tres partidos del Liceo en un 2022 perfecto hasta el momento. Es la segunda en solo cinco días. Y el sábado espera el tercero en una misma semana, contra el Calafell, también en el Palacio de los Deportes de Riazor.









Sin complejos







Saltó sin complejos el Lleida al parqué coruñés. Apretó con la presión de Andreu Tomàs y avisó con una jugada de Sergi Folguera detrás de la portería. Pasados unos minutos sin dominador, el equipo de Juan Copa tomó el mando y cercó la portería de Martí Serra con un remate fuera de Marc Grau, una llegada de Dava Torres y un tiro de Àlex Rodríguez al poste.



A la cuarta fue la vencida: recuperó Marc en campo propio, cazó la bola Jordi Burgaya y definió con potencia. Cinco minutos después, Dava hizo de Jordi Adroher (ausente por lesión), pero se topó con Serra. En el ‘power play’ lo bordó el Liceo y el capitán no falló tras una jugada de precisión y paciencia, de Àlex a Roby, de Roby a Marc y de Marc a Torres, que definió de espaldas.



Donde otros equipos se rinden, el Lleida ajustó y volvióa a apretar. Tuvo el 2-1 en una falta directa, pero Carles leyó bien la intención de Bruno antes del descanso.



En la segunda recortaron los visitantes por mediación de Joan Cañellas. Picante al partido. Y por si hacia falta algo más, una décima muy protestada le dio a Jepi Selva oportunidad del empate, pero allí estaba Carles para frenarle en dos ocasiones.



Del posible 2-2, al 4-1 encuestión de minutos. Resolvieron los locales en transición. El tercero fue una maravilla de Roby, con bloqueo de César y genial asistencia del francés para el coruñés. Y el cuarto, obra de Àlex tras un pase de Dava. El Liceo, de tres en tres.









LICEO 4- 1 LLEIDA Deportivo Liceo: Carles Grau; Dava Torres, Marc Grau, Àlex Rodríguez, Roberto Di Benedetto –cinco inicial– César Carballeira, Jordi Burgaya, Fran Torres.

Lleida Llista Blava: Martí Serra; Bruno Di Benedetto, Joan Cañellas, Andreu Tomàs, Sergi Folguera –cinco inicial– Sergi Duch, Jepi Selva, Jordi Badia.

goles: 1-0, min.17: Jordi Burgaya. 2-0, min.22: Dava Torres. 2-1, min.37: Joan Cañellas. 3-1, min.48: César Carballeira. 4-1, min.48: Àlex Rodríguez.

árbitros: Díaz Cosme y Mier Sánchez. Tarjeta azul a Dava Torres, del Liceo, Andreu Tomàs y Sergi Folguera, del Lleida.