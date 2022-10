El Liceo pierde su condición de invicto en el Ateneu

El Deportivo Liceo ya no está invicto. Cayó en su visita al Olímpic de l’Ateneu, feudo del potente Noia, uno de sus principales rivales en la lucha por los puestos altos de la OK Liga. Nunca se rindió el equipo coruñés, que presumiblemente perderá el coliderato –el Barça visita hoy al recién ascendido Sant Cugat– y debe pensar ya en la visita del Reus, otro gallo, el próximo sábado en Riazor.



La primera mala noticia para los liceístas que no viajaron a Sant Sadurní d’Anoia –casi todos– y para este humilde cronista llegó dos minutos antes del saque inicial. La Real Federación Española de Patinaje (RFEP) comunicó a través de las redes sociales que el partido no contaría con retransmisión en directo por “motivos técnicos ajenos a la RFEP y a la OK Liga”.

Sea como fuere, sin la intención de buscar culpables y entendiendo la posibilidad de una avería, el único perjudicado del apagón fue el hockey patines, justo el día en el que se medían dos equipos históricos de la competición en el partido estrella de la jornada.

A remolque



El Liceo sufrió en los primeros minutos el asedio rival. Aleix Esteller y Adrià Ballart estrellaron sendos remates a los palos. A la tercera fue la vencida: corría el minuto 17 cuando Martí Gabarró, una de las caras nuevas en el equipo catalán, abrió la lata. El marcador no se movió más hasta el descanso, pero justo antes de la bocina el liceísta Àlex Rodríguez recibió una tarjeta azul que dejó a los visitantes en inferioridad al comienzo del segundo tiempo.



No desaprovechó la situación de ‘power play’ el cuadro local, que aumentó la renta con un tanto del exverdiblanco Jordi Bargalló. Pero el Liceo nunca se rinde y un minuto después acortó diferencias por mediación de César Carballeira desde el punto de penalti. El carrusel no se acabó ahí: Kyllian Gil, otro de los fichajes del Noia, devolvió la ventaja y, de nuevo César acercó a su equipo de pena máxima.

Reivindicativo



El ‘5’ coruñés aprovechó un gran escenario como el Ateneu para reivindicar un día más su incomprensible ausencia en la lista de la selección española para el Mundial de San Juan. A su carácter y fortaleza defensiva, este curso le ha sumado una gran capacidad anotadora: seis goles en cinco partidos.



En el tramo final, golpeó de nuevo el Noia con el cuarto, obra de Xavi Costa, pero Àlex avivó el partido de falta directa hasta que Esteller firmó el 5-3 a 1:39 del final y certificó la primera derrota del Liceo, una derrota que no se vio.

Femenino

El Liceo femenino, por su parte, espera el sábado la visita del Sant Cugat, un partido de la tercera jornada de la OK Liga que se va a disputar a las 21.00 horas en el Palacio de los Deportes de Riazor.

Con las bajas de las lesionadas Adriana Soto y Luchy Paz, el técnico Stanis García plantea dos objetivos para el partido: “Primero, romper la dinámica. Necesitamos hacer un buen partido, sumar tres puntos y recuperar sensaciones para olvidar cuanto antes la derrota en Cerdanyola (6-3 el pasado domingo)”, declara.

“Por otro lado, máxima precaución porque el Sant Cugat es un rival que lleva dos victorias, la última contra todo un Manlleu y va a venir con la moral súper alta”, avisa el preparador asturiano, que detalla el plan a seguir: “Tenemos que estar enchufadas desde el principio, imponer el ritmo del partido y llevar el control para que no se pongan por delante porque si no va a ser un equipo que se va a crecer a la mínima y nos metería en problemas”.