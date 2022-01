Liceo-Lleida: partidazo de clase alta en Riazor

Hay pocos partidos más interesantes que un Deportivo Liceo-Lleida Llista Blava en el hockey patines actual. Segundo y tercero de la OK Liga, se miden hoy en un partido de la jornada 14 aplazado hace diez días por un brote de covid en el equipo catalán.



Es el segundo encuentro para el equipo coruñés en una semana que empezó con victoria en Girona (1-5) el pasado sábado y que acabará el próximo sábado contra el Calafell, también en Riazor.



“Lo mejor que nos puede pasar es jugar mañana (por hoy) y el sábado. Necesitamos coger el ritmo que nos falta después del parón de navidad”, reconoce Juan Copa, técnico liceísta, que no podrá contar con Jordi Adroher ni Maxi Oruste, ambos en la fase final de su recuperación.



“Es cierto que nuestra rotación de ocho suele ser un factor diferencial importante, pero lo que nos hace falta ahora es jugar partidos. Adro ya está cerca y hace parte de los entrenamientos con el grupo y Maxi va por buen camino, pero no queremos arriesgar con ellos”, analiza Copa.



El entrenador coruñés remarca la importancia del encuentro contra el Lleida, tercer clasificado y cinco puntos por debajo del Liceo. “En la primera vuelta ya empatamos 3-3”, recuerda Juan, que espera un partido duro.



“Son un equipo muy sólido, con buena portería y que llevan mucho tiempo juntos, con el mismo entrenador. Saben a lo que juegan y penalizan los errores. Nosotros tenemos que gestionar bien nuestro ataque, hacer nuestro juego de ir a portería, pero compensando en defensa”, analiza.









Goleadores





El Lleida es el cuarto máximo anotador con 62 dianas, las mismas que el Noia y solo por detrás de Barça (114), Liceo (82) y Reus (69). Parte importante de su potencial anotador se basa en el acierto de Jepi Selva y Oriol Vives, ambos con 14 dianas.



“Jepi Selva es un jugador diferencia, con gran velocidad y uno contra uno, pero yo me quedo con todo el bloque”, matiza Copa.



En las filas del equipo blanquiazul se encuentra también el exliceísta Bruno Di Benedetto, gemelo del verdiblanco Roby y que jugó en A Coruña la temporada 2019/20 antes de fichar por el Lleida. Esta campaña suma ocho goles y dos asistencias en 13 partidos.



Sin Adroher ni Oruste, el Liceo presenta una convocatoria de solo siete jugadores de pista, además de los porteros Carles Grau y Martín Garaboa. César Carballeira, Dava Torres, Jordi Burgaya, Àlex Rodríguez, Marc Grau, Roberto Di Benedetto y Fran Torres completan la lista, este último con ficha del filial que releva a Nanu Castro, convocado en Girona.



Con bajas, pero sin excusas, el Liceo vuelve a Riazor para un auténtico partidazo y con la intención de seguir sumando de tres en tres, mantener la presión sobre el Barça y cogiendo el ritmo para lo que se viene: Liga Europea, Copa del Rey y los ‘playoffs’ de la OK Liga. Todo al verde.