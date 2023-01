El Liceo inicia, en Girona, un maratón de partidos

El Deportivo Liceo afronta su primer desplazamiento del año con la mente puesta en varios objetivos. El primero de todos, y quizás el más importante, vencer esta noche al Girona (20 horas) y seguir la caza de un imparable Barça.



El segundo, hace referencia a su estreno en la WSE Champions en casa del Oliveirense (jueves 26, 22.00 hora española). Y por último, se acuerdan del enfrentamiento del próximo sábado, en Riazor, ante el Arenys de Munt (18 horas).



Con todo, ninguno es tan importante como el duelo ante el Girona. El conjunto catalán no está en una situación muy favorable, pues solo suma doce puntos de los cuarenta y dos posibles. El Liceo, por su parte, acumula treinta y tres.



Este hecho hace que se sitúe cuarto por la cola delante de PHC Sant Cugat (once), Arenys de Munt (ocho) y Vilafranca (uno). Sin embargo, el Deportivo Liceo no debe relajarse por sentirse superior. Deberá salir a por todas y demostrar porqué es el actual campeón de la OK Liga.



Enfrente, tendrá a un equipo que, de la parte baja de la clasificación, es el que menos encaja (45). No obstante, tampoco tiene mucho olfato goleador, puesto que solo ha anotado 24 tantos –segundo peor equipo en este apartado–. De esos goles, nueve corresponden a Borja Ramón, problablemente, junto al exliceista Jaume LLaverosa –portero–, los mejores jugadores del equipo entrenado por Juan Ramón Benito.