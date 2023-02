El Liceo se desploma en el Clásico de la OK Liga (6-1)

No fue el día del Liceo en el Palau. El equipo coruñés cayó con todas las de la ley en el Clásico. Pagó la acumulación de esfuerzos y dos injustas decisiones arbitrales en el 2-0 y antes del 3-1, pero no hay excusas. Los errores en las áreas, sobre todo en la suya propia, y la superioridad de un Barça que en la OK Liga es un rodillo, fueron las claves de la goleada azulgrana.

El partido empezó con mucho ritmo, ataques cortos y vertiginosos. Avisó el Barça con un remate al poste del exliceísta Pau Bargalló y respondió Pol Manrubia con un palazo que despejó Sergio Fernández.

El ‘8’ azulgrana y el ‘7’ liceísta fueron dos de los protagonistas en los diez primeros minutos. También Fernández y Martí Serra, el mejor jugador visitante en el Palau –mal síntoma–, que levantaron un muro en sus respectivas porterías. Y los palos, que escupieron otro misil de Manrubia y el segundo aviso de Pau.

La ley de los ex

Pidió tiempo muerto Juan Copa con la intención de rebajar las pulsaciones sobre la pista, pero justo después del parón se adelantó el Barça: asistencia de Bargalló y remate a la red de Marc Grau. La ley de los ex.

Solo tres minutos después se produjo la jugada polémica del partido: Marc cazó desde detrás de la portería y en el aire un despeje de Serra y su remate se coló en la portería liceísta tras rebotar en el cuerpo de Bruno Di Benedetto.

Protestaron los coruñeses. Y con razón. El barcelonista levantó su stick casi a la altura de la cabeza del jugador francés, una acción que los árbitros ignoraron y nunca debió subir al marcador.

Compensación y superioridad

Los colegiados aplicaron la famosa ley de la compensación con una tarjeta azul para Helder Nunes por una acción sobre Fabri Ciocale, pero Àlex Rodríguez estrelló el lanzamiento de falta directa en el cuerpo de Fernández y tampoco encontró el hueco en los dos rechaces.

No aprovechó el Liceo la situación de superioridad y el Barça, ya con cuatro jugadores sobre la pista, castigó la falta de atención defensiva con el 3-0, obra del portugués Nunes tras una nueva asistencia de Bargalló.

Copa, que había solicitado el tiempo muerto justo antes del tercero azulgrana, aprovechó el parón para abroncar a sus jugadores: “Estamos regalando, esto se lo hacen a un equipo de media tabla”, juró.

Espejismo

El chorreo del entrenador espoleó a los suyos, que recortaron la distancia en el minuto final de la primera mitad con un tanto de Bruno, que estiró el stick para rebañar el envío de César Carballeira.

El 3-1 fue un espejismo y, en los primeros compases del segundo acto, el Barça se adueñó de la posesión y el partido. De un posible penalti sobre Di Benedetto, que acabó con una polémica azul para el francés, se pasó al 4-1, obra de Nunes, que firmó su doblete particular con una definición exquisita por encima de Martí.

El portero evitó el quinto cerrando todos los huecos en la directa de Bargalló, pero no le hicieron falta a los barcelonistas los goles del ‘pichichi’ de la OK Liga. Pau (32 dianas en la competición doméstica) no vio portería, pero dominó el juego a su antojo y sirvió tres pases letales (suma la friolera de 25 asistencias en 20 partidos), la tercera para el 5-1 de Joao Rodrigues, que aprovechó el regalo y la picó ante Serra.

A pensar en la Copa

Se enfriaron los ánimos en la pista y en la grada, pero aún hubo tiempo para otra directa a favor del Liceo –Dava estrelló su lanzamiento en el casco de Fernández–, el debut del canterano local Joan Ruano y el sexto tanto barcelonista, del coruñés Ignacio Alabart (6-1).

El Liceo pierde una posición en la tabla con la derrota. Ahora es tercero, superado por el sorprendente Calafell, a 14 puntos ya del inalcanzable Barça, que en 20 partidos solo ha cedido un empate y tiene el factor cancha prácticamente asegurado para todas las rondas de los ‘playoffs’ por el título.

La ‘manita’ en el Palau frena la línea ascendente del equipo coruñés en un exigente mes con ocho partidos, cinco lejos de Riazor, entre Champions y OK Liga (tres victorias, tres empates y dos derrotas). Sin tiempo para lamentarse, el jueves empieza la Copa del Rey en Calafell, primer título del año en juego.