El Leyma Coruña no se quedaba por debajo de 50 puntos desde el curso 2014/15

El Leyma Basquet Coruña tocó fondo, en lo que va de temporada, en la pista del Gipuzkoa, donde el pasado domingo se quedó en unos paupérrimos 49 puntos; es la primera vez desde la campaña 2014/2015 que el equipo herculino no alcanza el medio centenar en un encuentro.



Había sucedido por última vez el Día de los Inocentes de 2014, en un choque que comparte una peculiaridad con el disputado hace 48 horas: el Leyma anotó solo 15 puntos entre el segundo y el tercer actos. En el Pabellón Marta Domínguez, los jugadores entrenados por Tito Díaz lograron 7 en el anterior al descanso y 8 en el posterior; en el de Illunbe, los de Sergio García firmaron 6 y 9 respectivamente.



Son los dos únicos cuartos de lo que va de curso en que no llegó a los dobles dígitos, que incluso alcanzó, justos, en la prórroga del duelo de la 4ª jornada ante el Palma (76-70). Los 11 del segundo en la derrota contra el Oviedo (61-83) eran la peor anotación hasta la visita a San Sebastián, junto con los 11 del último periodo en el triunfo en Castelló (80-85) y los 11 del segundo en la victoria ante el Cáceres (74-55).



Curiosamente, en el duelo de la primera vuelta en Riazor contra el equipo donostiarra, el Leyma llegó al descanso con los mismos puntos con que acabó el de la segunda.



Los 49 tantos contra el Gipuzkoa es la sexta anotación más baja en los poco más de 25 años de vida del club herculino. Encabeza el ránking el 43-50 frente al Badajoz, en la antepenúltima jornada de la LEB 99/00, que dejó al BC sin playoffs y metió en ellos al conjunto extremeño.



La mitad de los 10 peores guarismos en la segunda categoría nacional fueron en las cuatro primeras campañas del BC en dicha competición, en la que debutó, el 18 de septiembre de 1998, ‘a lo grande’: derrota por 47-96 contra el Breogán. Claro que, en aquellos primeros pasos, el Basquet Coruña luchaba, con el presupuesto más bajo, por la permanencia, un estatus diametralmente opuesto al actual.



Cierra el top-5 una derrota, por 48-86 ante el Complutense, en la 17ª jornada de la campaña 2001/2002, con hecho insólito: el Basquet Coruña no anotó un solo punto en el segundo cuarto (0-24). No hay constancia de ningún otro ‘rosco’ en las categorías nacionales senior.



Desde que aterrizó, en la campaña 12/13, en la actual LEB Oro, el BC solo se ha quedado dos veces por debajo de 50 puntos, por cuatro entre la 98/99 y 01/02, su primer periplo en la segunda división.