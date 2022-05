Leyma Coruña | La derrota ante el Prat aleja de Riazor la ventaja de campo

La derrota del pasado sábado en la pista del CB Prat (83-79) y la inesperada victoria del Palencia en la del Estudiantes (71-73) han complicado hasta el infinito y más allá las opciones del Leyma Basquet Coruña de hacerse con la ventaja de campo en los cuartos de final de los playoffs.



El equipo que dirige Sergio García ha caído a la séptima posición, adelantado por el Oviedo a causa del averaje particular. El Palencia (4º) y el Força Lleida (3º), última víctima del equipo carbayón, son los únicos del actual top-5 de la tabla a los que la ‘marea naranja’ supera en el cara a cara.



Un top-5 que cierra el Girona tras caer con estrépito (92-68) en Melilla, donde no jugó Marc Gasol. El cuadro catalán cuenta con un triunfo más que el Leyma y uno menos que el conjunto castellano.



Para empezar, los de Sergio García tienen que ganar los dos partidos que le quedan, en casa contra el Castelló (9º, con una victoria menos), único duelo directo restante, y en la cancha del Almansa (quinto por la cola y sin haberse asegurado aún la permanencia), y que el Girona y el Oviedo pierdan al menos uno y el Palencia tropiece en ambos. Es la opción más simple, que no, ni de lejos, sencilla.









Posible aliado colegial





En la penúltima jornada, el Oviedo recibe al Melilla, el Palencia al Alicante y el Girona al Estudiantes. Este último encuentro podría ser un asidero en caso de triunfo visitante. Gasol y cía. cerrarán en Alicante, mientras que el cuadro astur lo hará en el WiZink Center y el Palencia en la pista del Iraurgi. El Estudiantes se postula como el posible mejor –prácticamente el único– aliado naranja.



En caso de empate múltiple al final de las 34 jornadas, el Leyma saldría perdiendo. En el más ‘lógico’, con Girona y Oviedo como compañeros, el equipo catalán tiene un balance de 3-1 en los enfrentamientos directos, el asturiano de 2-2 y el herculino de 1-3. En un trío Girona-Leyma-Cáceres, los tres han ganado 2 partidos y perdido 2, pero el cuadro catalán supera a ambos en el averaje particular. Con Palencia, Girona, Oviedo y Leyma igualados, los naranjas presentan el segundo peor balance (2-4), por delante del equipo castellano (1-5), lo que los colocaría como mucho en una insuficiente sexta plaza.



En un improbabilísimo cuádruple empate con el Cáceres, el Castelló y el Girona, que además implicaría que el Oviedo pierda los dos partidos que le restan, el Leyma acabaría triunfando, siempre que el viernes venza en Riazor al conjunto levantino, lo que le dejaría con una marca de 4-2, por 3-3 del Girona y el Cáceres y 1-5 del Castelló. Una carambola fantástica que valdría la quinta posición, la última que otorga la ventaja de campo en el paso previo a la Final Four.