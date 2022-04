El Leyma Basquet Coruña suda el pasaporte para los playoffs

El Leyma Basquet Coruña, pilotados por unos sensacionales Mo Soluade y Johan Löfberg, selló el pasaporte para los playoffs con un sudado triunfo ante un muy pegajoso Iraurgi, que mostró más vidas que un gato, y al que ahora le quedan tres para evitar el descenso.



El partido arrancó sin concesiones: 8 canastas en las 8 primeras posesiones (9-9). Cissoko y Hanzlik –dos de los cedidos por el Baskonia– tiraban del equipo vasco, que con un parcial de 3-9 se hizo con su mayor renta (12-18).



Sergio García pidió tiempo muerto, y más intensidad atrás. Löfberg, autor de primer tiro fallado del encuentro, abrió y cerró desde el 6.75 un parcial de vuelta de 8-1. Aun así, el Iraurgi siguió aprovechando la laxitud local en poste bajo para seguir a rebufo (25-22), a pesar del 5 de 8 en triples de los locales (3 de 3 de Soluade).



En el inicio del segundo cuarto Diagne recibió el primer balón de un pívot naranja en el poste bajo. Sacó dos libres. En el siguiente ataque, la hundió tras un ‘alley-oop’ con Pecius. No fue la única novedad. El BC apretó en defensa y al ISB se le hizo un poco más complicado buscar el aro.

















El cuarto triple de Soluade abrió una brecha de dos canastas (39-33), que Pecius amplió a tres con un tiro de espaldas al aro. Cissoko trató de sostener a su equipo, pero a costa de jugársela delante de dos y hasta tres contra uno. El Leyma no tuvo reparos en llevarle a la línea de 4.60. Con razón: el joven francés de 18 años se fue al descanso con 4 de 8 desde la línea. Y el Iraurgi nueve puntos abajo (48-39).



La inercia positiva se quedó en el vestuario. Y la puntería lejana. Dos malas acciones iniciales de Ward anunciaron la resurrección de Iraurgi, confirmada con un parcial de salida de 5-10. Y no fue lo peor. Mendiola capitaneó otro, este de 0-9, que puso por delante al cuadro vasco por primera vez desde el 17-19.



Con 66-65 arrancó el acto definitivo. Y con Cissoko y Savkov queriendo ganar ellos dos solos. Un pecado de juventud que no desaprovechó el curtido Leyma. Parcial de 10-0 (78-69). Savkov lo cortó con un 3+1. El BC respondió con dos libres de Sanz y el quinto triple de Soluade tras robar el saque de fondo. Y ni así se despegó.



Los árbitros convirtieron un 2+1 de Ward en falta en ataque y técnica; un -6 para el Leyma: los 3 puntos que dejó de anotar y los 3 que sacó su rival (85-76). Enésima vida para la plantilla de Iñaki Jiménez.



Un mate de Diagne pareció poner la puntilla, pero Savkov, que en los tres primeros cuartos anoto solo 4 tantos, se negó a sacar la bandera blanca (91-86, m.38:47), pero otro mate del pívot senegalés en ‘alley-oop’ y un rebote sin control que terminó fuera de fondo impulsado por Royo acabó, por fin, con la resistencia del Iraurgi e impulsó al Leyma a la cuarta plaza, a la espera del Girona-Lleida y el Palma-Oviedo de mañana.









Leyma Basquet Coruña 95 - 87 Iraurgi Saski Baloia Leyma (25+23+18+29): Löfberg (25), Soluade (20), Javi Vega (6), Ndow (0), Ward (12) –cinco inicial– Hamilton (9), Pecius (6), Sanz (9), Diagne (8).



Iraurgi (22+17+26+22): Hanzlik (19), Royo (6), Dijsktra (2), Cissoko (16), Guridi (5) –cinco inicial– Hevia (0), Savkov (17), Aizpitarte (0), Ansorregui (7), Mendiola (15), Seoane (0).



árbitros: Rial, Carrera, Caamaño.