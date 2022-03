El Leyma Basquet Coruña sigue sin levantar cabeza lejos de Riazor

Tercera derrota consecutiva, todas ellas dando muy mala imagen y ayer, además, perdió el averaje particular con su verdugo.



La primera canasta del partido, de tres puntos, anotada por Allen, indicó por dónde iban a ir los –nunca mejor dicho– tiros. El Palencia enchufó sus cinco primeros intentos desde la larga distancia, los tres últimos un parcial de 11-0 que le dio el mando en el marcador (17-8).









Lento y previsible





En esos minutos el Leyma también esbozó lo que sería su primera mitad. Ataque espeso, lento y previsible: 20 segundos de manejo de balón para acabar buscando (casi) siempre lo mismo, el pase al poste bajo, donde es cierto que, primero Diagne y luego Ward hicieron daño, aunque no tanto como las bombas de los jugadores que entrena Pedro Rivero.



Con 20-14 concluyó un acto inaugural que tuvo un pequeño incidente con una canasta, que se venció hacia atrás a causa de un mate de Ali, y en el que a los locales solamente les señalaron una falta en contra, además cuando habían pasado ya más de 8 minutos.





Infalible

El Palencia tomó el mando, que ya no soltaría, tras anotar sus cinco primeros triples





Speights, titular por la baja del veterano Dani Rodríguez, abrió el marcador del segundo cuarto. Y empezó a dar síntomas de fatiga. Rivero no lo sentó hasta el minuto 12, justo después de que Pecius estrechase el electrónico (22-20)



Sin otro ‘1’ en la convocatoria, el técnico local tiró de Ali, que se estrenó en la dirección con... un matazo en la cara de Diagne (26-20). Aunque el ghanés no estuvo demasiado certero a la hora de distribuir el balón, el Palencia volvió a encontrar petróleo en el arco. Dos triples consecutivos de Rubio supusieron la primera renta de dos dígitos (33-23). Con punto más de margen llegaron los morados al descanso (40-29), después de que Javi Vega estrenase su casillero particular con una canasta sobre la bocina que puso fin a una primera mitad sin triples visitantes (0 de 7).













Tres y alegría





Curiosamente, el primer acierto desde el arco llegaría en la primera posesión naranja de la segunda parte. Lo firmó Monaghan, que con otros dos más en estos primeros compases dio un poquito de alegría al Leyma.



Y nada más que eso, porque el acierto lejano del mago de Palatine se produjo en medio de un intercambio de golpes que solo beneficiaba al conjunto castellano, que no solo no tuvo problema alguno para mantener las distancias. Ni para ampliarlas en unos minutos de caos visitante; dos técnicas casi seguidas, a Monaghan y a Sergio García dispararon al Palencia (57-40). Dos triples consecutivos, de Blumbergs y Allen, noquearon a la ‘marea naranja’.



Con 63-44 arrancó el periodo final. Imposible la remontada, el horizonte del Leyma quedó fijado en limitar daños, en tratar de rebajar la distancia a menos de 12 puntos por los que superó al Palencia (105-93) el 9 del pasado noviembre.



El arranque no pudo ser más desesperanzador para el conjunto herculino. Los locales alcanzaron una renta máxima de 21 tantos, que conservaron durante prácticamente la mitad de este cuarto, en el que en esos primeros minutos el Leyma acumuló un buen puñado de fallos en lanzamientos cercanos.



Hasta que Ward empezó a tirar del carro en ataque y García colocó a los suyos en todas las defensas zonales posibles. El Palencia no supo descifrar esa maraña cambiante y a falta de tres minutos los naranjas se colocaron a un triple del objetivo (74-59).



Sigo empantanado el Palencia y el Leyma rebajó un punto más (78-64) con un mate a la contra de Ndow. Ya dentro del último minuto, dos rebotes ofensivos seguidos de Barro, el segundo transformado, a 6 segundos del final, en el 80-64, acabaron con la ‘remontada’.



Un doble varapalo que aleja al Leyma ‘tres’ triunfos del Palencia, a cuatro días de recibir al Básquet Girona de Marc Gasol, que llegará a Riazor con una sola victoria menos que el equipo de Sergio García













PALENCIA BALONCESTO 80-67 LEYMA BASQUET CORUÑA Palencia (20+20+23+17): Speight (18), Blumbergs (10), Ali (9), Allen (14), Barro (13) –cinco inicial– Ortega (0), Rubio (14), Nicholas (0), Fall (2).

Leyma (14+15+15+23): Soluade (0), Javi Vega (4), Diagne (13), Ndow (8), Alex Hernández (2) –cinco inicial– Löfberg (6), Gray (3), Schaftenaar (2), Pecius (2), Sanz (0), Monaghan (11), Ward (16).

árbitros: Sánchez, Checa, Colomer.