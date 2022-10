El Leyma Basquet Coruña presenta a un repóker de altos vuelos

A dos días de la puesta de largo en la LEB Oro 2022/2023, el Leyma Basquet Coruña escenificó la puesta de largo de cinco de sus nuevos jugadores. Con este acto se completan la presentaciones, que comenzaron con la conjunta de Goran Filipovic, Alex Font y Yunio Barrueta. Alex Galán, Ingus Jakovics, Olle Lundqvist, Djordje Simeunovic y Lottana Nwogbo ofrecieron sus primeras impresiones oficiales como jugadores del conjunto que dirige Diego Epifanio.



Los jugadores estuvieron acompañados por el técnico ayudante Román Gómez, quien hizo una introducción de cada jugador y luego ejerció como traductor, ya que solamente Galán y Lundqvist hablan español.



Piezas versátiles

De Jakovics, Gómez remarcó que "tiene experiencia en primeras divisiones en Europa, es muy versátil, ya que puede jugar de '1' y de '2' y creemos que va a ser un complemento para Filipovic; tenemos muchas esperanzas puestas en él". El técnico coruñés calificó a Simeunovic como "un jugador versátil, que puede jugar tanto de '4' como de '3'. Para nosotros era muy importante poder tener un jugador de estas características". De Nwogbo recordó que "dejó muy buenas impresiones en el tiempo que estuvo con nosotros (16 partidos en la 20/21) y es una suerte poder volver a contar con su talento".

Respecto a Galán también resaltó que puede jugar en dos posiciones, de '4' y de '5', y que "aunque es muy joven ya tuvo dos muy buenas temporadas en Alicante y el año pasado tuvo la oportunidad de jugar en la ACB con el Bilbao Basket. Confiamos mucho en su progresión". Finalmente, Román Gómez indicó que "Olle es muy joven pero ya conoce bien la categoría; confiamos en su explosión y en el talento que tiene; es un jugador que seguramente acabe la temporada de mejor de lo que ha llegado aquí".



En la ronda de preguntas, la primera fue para Nwogbo, integrante de la plantilla que rozó la clasificación para la final de los playoffs. ¿Has vuelto porque consideras que tienes algo pendiente o porque confías en que el equipo puede llegar lejos otra vez? "Buena pregunta. Hace dos temporadas estuvimos muy cerca y el Coruña sigue siendo un club muy competitivo. Confío en que podamos estar lo más arriba posible", respondió el pívot nigeriano.



Inquiridos por lo que esperan de la temporada y si el objetivo es ascender, la unanimidad presidió las respuestas. "Hay dos o tres equipos con el cartel de favoritos. Nuestro objetivo debe ser, igual que en la pretemporada, que la hemos hecho bastante buena, intentar competir cada partido y ver hasta dónde nos puede llevar", indicó Galán. "Ahora mismo no deberíamos marcarnos un objetivo. Debemos ir partido a partido y ya veremos hasta dónde llegamos", secundó Lundqvist. "El objetivo es ganar el mayor número de partidos posible, divertirnos en la pista, gradar a nuestros aficionados y que luego, paso a paso, veremos hasta dónde vamos llegando", aportó Simeunovic. Nwogbo comentó que "tenemos que ir entrenamiento a entrenamiento, partido a partido", mientras que Jakovics dijo que "no puedo estar más de acuerdo con mis compañeros. He venido al Leyma porque considero que es un equipo aspirante al máximo premio, al que se llega paso a paso".



Nivel alto

El pasado viernes, el Leyma, venció a uno de los favoritos, el Burgos, en el Teresa Herrera, un duelo que pareció cualquier cosa menos amistoso: máxima intensidad, dureza, tensión, dos expulsados, cinco técnicas... Un choque que Lundqvist considera que "sí, claro" puede marcar en qué lugar esta la marea naranja. "Podemos mejorar en varias cosas, pero ahora mismo estamos en un nivel alto, somos un equipo muy competitivo", opina el alero sueco.



De cara al partido de mañana , Galán comentó que "jugar en Iraurgi es siempre muy complicado; el año pasado ya se demostró. Además, es el primer partido de liga, al que llegamos sin conocer mucho al rival, pero nos veo preparados, debemos centrarnos más en nosotros que en lo que pueda hacer el rival". Lundqvist secundó a su compañero: "Creo que será un partido difícil; no hay partidos fáciles en esta liga, pero vamos allí con la esperanza de jugar un buen partido".



A la pregunta, para los dos con más experiencia en Oro, de si esta edición es la más dura en años, Galán indicó que "han coincido tres grandes presupuestos, se han hecho grandes plantillas y en teoría puede ser una de las ligas más competivas de los últimos años", en tanto que Lundqvist no dudó a la hora de responder: "Para ascender, sí".



A la hora de pedirles que se definieran con una sola palabra, Alex se decantó por "intensidad", Djordje por "energía", Olle por "competitivo" y Lottana por "agresivo" (Ingus tuvo que marcharse antes de que acabara el acto para solucionar un problema burocrático).