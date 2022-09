Kuki Zalazar: “El Depor es el Depor; no lo dudé”

El nuevo fichaje blanquiazul José Luis ‘Kuki’ Zalazar fue presentado hoy por la mañana ante los medios en la Ciudad Deportiva de Abegondo. El atacante dejó constancia de que ha cambiado la Ponferradina de la Liga SmartBank por el Depor en Primera Federación para volver a disponer de relevancia.

“Quería ser importante y el Depor es el Depor”, precisó el hispano-uruguayo.

1. Sin dudas a la hora de decidir su futuro

El atacante, de 24 años y que se ha comprometido hasta 2024 con el Depor, destacó en su comparecencia ante los medios que fue sencillo aceptar la propuesta herculina.



“Cuando el Depor me llamó, no lo dudé. Quería salir de Ponferrada. Tenía dos años de contrato y estaba en Segunda, pero tenía pocos minutos. Quería sentirme importante y cuando te llama un equipo como el Deportivo es difícil decirle que no. Es un histórico, club y afición de Primera y estoy ilusionado. El año pasado lo intentamos, pero al final fui a la Ponfe. Este año quería estar aquí”, abundó un futbolista cuyas primeras impresiones acerca de su nuevo club no han podido ser mejores.



“La verdad es que estoy muy contento de estar aquí y muy ilusionado. Veo un muy buen equipo, con muy buenos jugadores. Luego el ambiente de Riazor con la afición fue una pasada. Lo hablaba con algún compañero, en Segunda no hay estadios como este, con la afición de este equipo”, dijo.

2. Prefiere jugar en los puestos de ‘9’ o ‘10’

Preguntado acerca de su demarcación preferida, el jugador confesó que se puede adaptar al puesto de interior o extremo, si bien sus preferencias pasan por el delantero centro o como segunda punta.

“Siempre he jugado de delantero. De ‘9’. Con el paso de los años me fueron poniendo de ‘10’ y en la Ponferradina me tocó jugar en banda. Nunca había jugado en ese puesto, pero uno aprende y son experiencias buenas para el futuro. Pero donde mejor me encuentro es jugando de 9 o 10″, incidió.

3. Llega en forma para sumar minutos ya

Después de haber completado toda la pretemporada con la ‘Ponfe’, equipo con el que incluso gozó de minutos en dos compromisos oficiales del ejercicio 22-23, el ‘17’ deportivista confiesa que su estado de forma es óptimo para poder disfrutar de minutos en los próximos encuentros del RC Deportivo.



Después de haber entrado ya en la convocatoria ante la Balompédica Linense, su estreno con el equipo coruñés podría tener lugar el próximo domingo ante el Mérida en el estadio Romano José Fouto (12.00 horas). Un encuentro en el que los blanquiazules aspiran a sumar de tres en tres de nuevo para mantenerse en la zona alta de la clasificación de Primera Federación.



“Creo que hay un equipo muy bueno y tenemos gran competencia en ataque. Me veo listo para jugar. He estado entrenando con la Ponferradina, hice toda la pretemporada y estoy preparado. Si el míster decide que juegue el domingo, lo daré todo por el equipo”, apostilló.

A mi padre le metieron 5 o 6 contra el Superdepor



En una familia de padre y tres hijos futbolistas profesionales, Kuki Zalazar recibió con los brazos abiertos el consejo de su padre, José Luis Zalazar —sénior—, quien en su día se midió al ‘Superdepor’ cuando integraba las filas del Albacete entrenado por Benito Floro en Primera División.



“Desde pequeño vivo con eso (las comparaciones con su padre), es algo que ya está dentro de mí. Mi padre se vino conmigo desde Ponferrada y recordaba que jugó contra el ‘Superdepor’, que le metieron cinco o seis aquí en Riazor... me dijo que era una pasada cómo apretaba la afición del Depor. En Segunda casi no hay estadios con esta afición”, destacó durante su comparecencia minutos antes del entrenamiento matinal en Abegondo.



Por último, Zalazar no quiso pronunciarse con rotundidad acerca de los desajustes organizativos en el arranque liguero de Primera Federación, concretamente en lo tocante al cambio de horario del choque ante el Mérida.



“En este caso nosotros no tenemos nada que hacer. Somos jugadores. Vamos a ir a Mérida a traer los tres puntos y ya está. Somos profesionales, hay que adaptarse a cualquier circunstancia”, concluyó.