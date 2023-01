Kike Saverio: “El único pensamiento es ascender”

El Deportivo pescó en el Atlético Osasuna a un prometedor extremo al que una lesión del tendón de Aquiles cortó la progresión que llevaba la temporada pasada en las filas de la Ponferradina. Kike Saverio, que juega en la banda izquierda, a pierna cambiada (es diestro), ha demostrado ya su calidad en las primeras sesiones de trabajo en la Ciudad Deportiva de Abegondo. Está aclimatándose al equipo coruñés, al que refuerza con un único objetivo, el de contribuir al ascenso al fútbol profesional, ese en el que estuvo con la Ponferradina, que acarició con el Barcelona cuando estaba en la Masía y en el que ya había tenido una incursión con los navarros en la Copa del Rey (anotó en su debut con Osasuna).



“De momento estoy conociendo al equipo y a los compañeros. La ciudad ya la conocía y estoy adaptándome”, valoró en su primera intervención ante los medios de comunicación.



Atrás queda ya su lesión del tendón de Aquiles que sufrió el pasado mes de mayo, en la recta final de la temporada pasada, tras firmar buenos números en Ponferrada. Tuvo que pasar por quirófano, pero Osasuna y su entrenador, Jagoba Arrasate, al igual que la dirección deportiva que comanda el exdeportivista Braulio, le acompañaron en el largo proceso de su recuperación.



“Fue un proceso largo, en el que hay que trabajar mucho. Por suerte me he recuperado de la mejor manera posible y me noto bien. No veo diferencia entre uno y otro (pie) y me siento bien”, comentó en Abegondo un ya “totalmente recuperado” Saverio.



Siete meses después de la operación, el 10 de diciembre, pudo vestirse de corto de nuevo en un partido. Lo hizo en un amistoso contra el Lorient. En una jugada en la que participó llegó el gol del empate de los navarros. Trenzó una pared con Manu Sánchez, llegó a línea de fondo, sirvió hacia atrás para Pablo Ibáñez y este asistió a Rubén García.



Con competencia en Osasuna, en Pamplona se presumía su salida hacia un equipo de Segunda División en forma de cesión, pero el Deportivo logró hacerse con su propiedad a cambio de que los pamploneses conserven parte de sus derechos.



“Mi representante me comunicó el interés del Depor y como dijo Lucas (Pérez) no vengo a Primera RFEF, vengo al Depor y el objetivo es claro, el único pensamiento es el ascenso”, advirtió en su presentación.

Insistió en que “desde” que llegó al Deportivo y pisó sus instalaciones se dio “cuenta” de que “el objetivo principal” el único, el que tiene en su “cabeza”, es subir con el Depor a la categoría en la que jugó con la Ponferradina.



Saverio explicó que puede jugar “en las tres posiciones” de ataque. “Pero me desenvuelvo mejor en la izquierda porque puedo salir por fuera y por dentro. Es donde mejor me siento”, aclaró.