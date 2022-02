Juergen: “Ha sido un partido calcado al de la primera vuelta”

Juergen Elitim, autor del único gol del conjunto coruñés en el 1-2 ante el Real Unión, calificó el encuentro de ayer de “calcado al que vimos allí en la primera vuelta”.





“Creo que estuvimos bien en cuanto a nivel ofensivo, generando muchas ocasiones de gol, aunque no concretándolas, pero así es el fútbol”, analizó el centrocampista colombiano, que estrenó su cuenta goleadora con la escuadra herculina.





“Me hubiese gustado que el gol hubiera sido en otro momento, pero contento por marcar mi primer gol con esta camiseta”, manifestó en la rueda de prensa posterior al enfrentamiento con el equipo vasco.





“Sabíamos que era complicado, ellos venían con su plan a Riazor, pero con nuestras armas y nuestro plan de partido hemos hecho ocasiones y méritos para rascar algo más en cuanto a puntos. No ha podido ser así, ni hoy ni en la ida, así que nos queda darle la enhorabuena al Real Unión”, argumentó el sudamericano.





Juergen subrayó que tanto en el duelo de la primer vuelta en el Stadium Gal como ayer en Riazor, “nos golpearon en momentos cruciales. Nuestra reacción ha sido positiva en los dos partidos, el equipo ha intentado hacer lo que viene haciendo cada fin de semana, pero esto es fútbol y hay días que sale así. Ahora, toca pensar en el siguiente partido”.





Sobre la jugada del 0-1, el medio explicó que “es una transición en la que hacemos un buen repliegue, pero Alain se saca un golazo. Este día era complicado, no entró y a pasar la página”.





Juergen destacó la respuesta de los aficionados blanquiazules, ya que 12.000 seguidores apoyaron al Deportivo desde la grada.





“Estamos felices de la gente. Hoy nuevamente nos levantan, nos llevan en volandas y eso se agradece, siempre es positivo. Riazor es importante y para nosotros lo va a seguir siendo hasta final de temporada”, señaló el centrocampista.





“Dolidos”

“Estamos jodidos, dolidos porque no nos gusta perder, no lo hacíamos desde hace mucho, el equipo no está acostumbrado a eso y por ese lado es positivo, pero esperamos que ese dolor y esa impotencia nos dure solo hoy y en el próximo partido intentar ganar a la SD Logroñés, que nuestra dinámica sea positiva, volver a sumar de tres y seguir en la punta”, apuntó el centrocampista de la escuadra coruñesa. l





Álex: “La acción del 0-1 quizá pudo ser mejor defendida”





“Quizá sí podía haber sido mejor defendida a otra altura, pero es una gran acción por parte suya y un fallo mío o del equipo no defenderla de otra manera. Sería un error la perdida que originó la transición, el no encimar más...”, señaló Álex Bergantiños sobre la jugada del 0-1 y admitió que él era el encargado de vigilar a Alain Oyarzun durante la acción que finalizó con un golazo del jugador del Real Unión.





“Hay días que no salen las cosas. Hemos dominado el partido, hemos tenido más ocasiones que ellos, pero nos han metido un golazo desde 30 metros, luego fallamos el penalti y en una transición que hicimos mal, nos metieron el segundo, pero es el mejor visitante de la categoría y con sus armas nos han ganado. Hay que levantarnos, siempre hay rivales que se te dan mal y este año ha sido el Real Unión, es nuestra primera derrota en Riazor, no nos gusta, pero la tenemos que asimilar y tirar para adelante”, analizó el mediocampista.





“Tanto en la ida como hoy aprovecharon nuestros errores”, dijo el capitán.