Juan Carlos Menudo: "Está siendo una temporada complicada pero voy a estar siempre al pie del cañón"

El jugador deportivista Juan Carlos Menudo destacó en sala de prensa su intención de seguir luchando por triunfar en el Deportivo a pesar de las dificultades iniciales. "Está siendo una temporada complicada pero voy a estar siempre al pie del cañón", dijo.





Al respecto de las pocas oportunidades que le concedió su entrenador Borja Jiménez en el tramo inicial de la temporada, comentó que "no he hablado con el míster, no soy de los que pide explicaciones; él tiene una idea y nosotros la acatamos". En cualquier caso afirmó que su deseo fue continuar en las filas herculinas aunque tuvo ocasión de salir en el mercado de invierno y quizá el Depor le abrió las puertas. "Tenía claro por mi situación que mejorar era complicado y quería estar aquí. Quería seguir en el Deportivo haciendo cosas importantes", aseguró.





El centrocampista andaluz considera que el equipo deportivista se encuentra en la pomada por la lucha por el ascenso a pesar de los últimos malos resultados cosechados en Liga. "Lo más importante, lo que nos reconforta, fue ganar al Calahorra, ahora se trabaja con esa tranquilidad de antes. Ahora mismo hay 14 finales, 14 partidos de tú a tú y está todo por decidir, como hace 2 ó 3 semanas. El domingo ante el Sanse será un partido complicado en un campo al que habrá que adaptarse rápido", apostilló.