Inés Rey niega que que el Ayuntamiento obligue al Depor a pagar por Riazor: "Es mentira"

"Es mentira". Así de tajante se mostró la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en respuesta a las declaraciones del presidente del Deportivo, Antonio Couceiro, que asegura que el Ayuntamiento les comunicó que "quiere cobrar" al club por "el uso del estadio" de Riazor una vez que finalice la actual concesión municipal que tiene la entidad blanquiazul, en 2025.

"Es mentira. El 4 de noviembre de 2021 el Ayuntamiento remitió una propuesta de convenio en la que en ningún momento se pide el pago", señaló Inés Rey en "Voces de A Coruña", para recalcar que "el presidente del Depor está faltando a la verdad".

Así, la regidora herculina asegura que "en ningún momento" se ha puesto en el convenio que el Deportivo tenga que pagar por Riazor. De hecho, Inés Rey asegura que quien ha pagado por el estadio "más de ocho millones" es el propio Ayuntamiento, en referencia a la inversión del anterior Gobierno local en la reforma de la cubierta. "Hemos seguido invirtiendo en el estadio que el equipo seguirá usando gratis", certificó Rey.

Ante lo que considera un ataque por parte de Couceiro, Inés Rey también apunta a que no sabe "en qué momento se le ha ocurrido que es buena idea utilizar al deportivismo para enfrentarlo al Ayuntamiento". Así, recordó que ella misma como alcaldesa ha "defendido siempre los intereses del Deportivo". "Hablo por ejemplo del caso Fuenlabrada, en el que me enfrenté a quien hiciese falta, incluso a gente que tenía responsabilidades muy importantes y mucho poder. No tuve dudas de defender al Deportivo", aseguró Rey.