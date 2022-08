La incertidumbre con que regresa Primera Federación

No hay duda con la fecha de inicio, pero sí con las circunstancias que la rodean. Quedan poco más de quince días para que el balón eche a rodar en Primera Federación y la incertidumbre cerca a la tercera categoría del fútbol de bronce, con varios asuntos que, a día de hoy, son una incógnita.



Para empezar, el horario de los primeros partidos. Por ahora se conoce el calendario, las fechas están marcadas, pero no se ha concretado el horario de cada uno de los encuentros que se disputarán.



Un contratiempo para aquellos clubes que han de comenzar la temporada lejos de sus estadios, especialmente los que tengan que organizar largos desplazamientos. Para el Deportivo, es un problema menor porque los dos primeros compromisos de la temporada están previstos en el Estadio Abanca-Riazor.

En casa

El Deportivo abre el campeonato con dos partidos consecutivos como local



Previstos, pero no seguros. Al menos, el primero. El DUX Internacional de Madrid es el rival ante el que tiene que abrir la temporada el Deportivo. A día de hoy, su entrenador es el exdeportivista Alfredo Santaelena pero no ha firmado contrato, no hay una plantilla confeccionada y no ha comenzado la pretemporada. Demasiados hándicaps. Debería presentarse en A Coruña el último fin de semana de este mes, el sábado 27 o el domingo 28, pero... Su último tuit se remonta al 2 de agosto, el martes de la semana pasada, para indicar que ya tenían los rivales de la fase autonómica de la Copa RFEF. Quedaron encuadrados con San Sebastián de los Reyes y Ursaria. Los partidos tendrían que disputarse el miércoles de la próxima semana y el domingo 22, pero todo hace pensar que no comparecerán.



El DUX no está de acuerdo con las exigencias que ha dispuesto esta temporada la Federación Española para competir en Primera Federación. Cuestiones económicas por una parte (fichas profesionales) y también de instalaciones: el campo que utilizaba era de hierba sintética. En todo caso, esto segundo sería el menor de los problemas porque podría alquilar una superficie natural para disputar los partidos. Sobre la mesa, la opción de una venta del club o parte de él para poder salir a competir esta temporada, empezando por el partido de Riazor. Ante la entidad del rival (se presupone que el Depor es favorito en ese encuentro) el DUX se conformaría con competir en ese partido como pudiera y llegar al segundo algo más rodado.



Los equipos que, como el madrileño, jugaban en césped artificial han tenido que cambiar el tapete, como Unionistas de Salamanca, o el estadio, caso del Cornellà, que compite en el segundo grupo de Primera Federación.

La televisión



Ver al Deportivo no será un problema para los aficionados blanquiazules, especialmente los de A Coruña y Galicia, en las primeras dos jornadas (si se juega el partido con el DUX) porque el Deportivo actuará como local en el renovado césped de Riazor, que fue sustituido después de los conciertos del Morriña Fest. Para los seguidores de los equipos que actúen como visitantes en las primeras jornadas, las retransmisiones, a día de hoy, son una incógnita.



Esta semana finalizó el plazo de presentación de ofertas a la Federación por los derechos de retransmisión de la tercera categoría del fútbol nacional después de que se hubiera rescindido el acuerdo con Fuchs y su ya exsocio Footters, que emitieron (con lío en las últimas semanas de competición) la temporada pasada.



La entidad que preside Luis Rubiales soñaba con percibir 15 millones anuales este curso y también cada uno de los dos siguientes, pero ya admitía la posibilidad de ofertas inferiores. El Deportivo, tal y como reconocieron desde Footters, es uno de los pocos equipos rentables. La Federación puede adjudicar ya los derechos audiovisuales o convocar un nuevo tender.



La exigencia que no se aplicará por ahora es la referente al aforo del campo. Se pedía un mínimo de 4.000 (Riazor multiplica eso por ocho) pero no se impondrá a los clubes esta temporada.