Imanol Idiakez, "gestor y líder en el vestuario"

“Creo que habéis firmado a un pedazo de entrenador”, afirma Jonathan Martín Carabias, director deportivo del Guijuelo y a quien entrenó Imanol Idiakez en el conjunto salmantino durante su etapa como jugador.

El Guijuelo fue uno de los primeros equipos que dirigió el técnico donostiarra en Segunda B. Concretamente, en la campaña 2011-12, que el cuadro ‘chacinero’ finalizó en el séptimo puesto de su grupo, a cuatro puntos de la promoción.



“Guardo muy buen recuerdo de él tanto a nivel personal como deportivo”, subraya el exdefensa central durante una conversación con este diario.



Cuando Idiakez dirigió al Guijuelo, Jonathan afrontaba su segunda temporada en la plantilla salmantina, tras haber jugado anteriormente en el Real Valladolid, con el que compitió en Primera y Segunda División, la Cultural Leonesa, en Segunda B, y el Racing de Ferrol, con el que jugó en la segunda y en la tercera categoría.

A nivel deportivo y táctico, es el entrenador que más me ha aportado en mi carrera, y me ha enseñado mucho



“Siempre lo digo y a él personalmente se lo dije. Llegué al Guijuelo con 31 años de haber jugado en el Valladolid en Primera y Segunda, de haber competido en el Racing de Ferrol también en Segunda y crees que lo sabes todo, que has tocado techo y no hay nadie que te haga crecer futbolísticamente, menos en una categoría como la Segunda B. Pero Idiakez, a nivel deportivo y táctico, es el entrenador que más me ha aportado en mi carrera, y me ha enseñado mucho. Siempre resalto su figura como ese entrenador que me hizo aprender el fútbol de otra manera y a jugar de una forma diferente a la que había jugado en los últimos años”, señala.



“Es el entrenador con el que más he disfrutado y con el que más he aprendido. Imanol siempre me ha dejado esa huella”, incide Jonathan.



Para el exjugador, otra cualidad del nuevo técnico blanquiazul es su “capacidad para saber leer los partidos, estudiar a los rivales y saber cuáles son sus puntos débiles”.



El director deportivo del Guijuelo destaca la capacidad de reacción del estratega vasco: “Hoy en día todos los equipos te analizan, te estudian, y él era capaz de, en el descanso, darle una vuelta a todo lo que habíamos entrenado para que en la segunda parte cambiáramos las cosas y fuéramos dominadores del partido”.

Él era capaz de, en el descanso, darle una vuelta a todo lo que habíamos entrenado para que en la segunda parte cambiáramos las cosas



Idiakez es un entrenador al que le gusta que sus equipos tengan el balón, sin embargo, según el que fuera defensa central, logra imprimir “carácter” a sus equipos.



“Él sabe que teniendo el balón se sufre menos, pero no quita para ser un equipo intenso, aguerrido, con carácter, aunque las señas de identidad de sus equipos, se ven desde el primer partido”, dice el exzaguero salmantino.



El exfutbolista pone especial atención en la capacidad del estratega guipuzcoano como “gestor en el vestuario”.



“Va a muerte con los jugadores, los defiende por encima de todo y eso el vestuario lo agradece porque lo ven como lo que tiene que ser, que es el líder”, argumenta.



Martín Carabias no tiene dudas en calificar el fichaje de Idiakez como “un acierto” por parte del Deportivo.

“Ya sabes cómo es el fútbol, muchas veces no por tener a los mejores jugadores o entrenadores consigues los objetivos, pero él sí tiene la capacidad para afrontar un reto como el Depor, con esa historia, una masa social increíble y que, a la vez, supone una gran exigencia. Creo que va a ser un gran año para Imanol, para el Depor, y para mí es un acierto de fichaje”.



“El Depor es el referente en una categoría que no le corresponde. Todo el mundo va a querer ganar al Depor y en Riazor, así que hay que estar preparados, abiertos, pero no tengo la más mínima duda del trabajo de Idiakez. Le he seguido todos estos años y, aunque no haya conseguido los objetivos en el fútbol profesional, si ves sus equipos desde el primer día, el trabajo que hace está ahí”, sentencia quien fuera su pupilo en el Guijuelo.