Iker Losada: "La ilusión de jugar un Celta-Depor debe ser espectacular"

Mientras Álex Bergantiños explicaba ayer que "es triste, como coruñés" enfrentarse al Celta B en lugar de competir con el primer equipo celeste, Iker Losada, extremo del conjunto vigués, ha respondido hoy afirmando que "no sé cómo se sentirá él, yo en mi caso tengo una ilusión tremenda por jugar un derbi, ya no solo la ilusión mía, sino de toda la afición de jugar un Celta-Depor debe ser espectacular y más si jugamos en casa, con nuestra gente, va a ser un espectáculo".

"Venimos de ganar nuestros primeros tres puntos, que es un poquito más de moral para este partido, y es un derbi, que los que somos de casa lo vivimos más", ha señalado.

El jugador celeste confía en que Balaídos registre una entrada aún mejor que los 10.000 espectadores de la pasada campaña: "Espero que sea igual, que cuantos más vengan, mejor porque van a ser un jugador más. El Celta son once jugadores en el campo más uno más fuera, que es la afición, que siempre apoya, que siempre está dando lo máximo por nosotros y solo les pido que vengan a vernos, que vamos a dejarnos el máximo por los tres puntos y nada más", ha indicado en rueda de prensa.

Sobre las provocaciones de los jugadores y de la afición del Celta al final del partido disputado el pasado mes de marzo (2-1), que obligó a la policía a intervenir después de que los hinchas celestes invadieran el terreno de juego, el atacante ha dicho: "Pasó en el partido y ya debería dejarse a un lado. Nosotros, por nuestra parte, no tenemos nada en contra de nadie, fue un lance del partido, pasó eso que no debería haber pasado, pero nosotros con la ilusión de haber ganado, lo quisimos celebrar, salió así, pero no debe pasar eso".

Sobre el choque del sábado, ha apuntado: "Creo que es un duelo igualado, la posesión va a estar repartida, el que tenga más balón va a disfrutar un poco más, el otro va a sufrir más porque somos dos equipos así y creo que es un partido muy igualado, que cualquiera se puede llevar los tres puntos para casa, o el punto, esperemos que sean los tres, y con una ilusión tremenda de poder jugar y dar lo máximo".

"Ya solo con jugar y con ganar sería una ilusión increíble, así que si meto yo el gol de la victoria, imagínate, no duermo en tres días, pero ahora dejémoslo para el sábado y que pase lo que tenga que pasar", ha finalizado.