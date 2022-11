Ian Mackay: "No contemplo otro escenario que los tres puntos ante el Córdoba"

El portero del Deportivo Ian Mackay está convencido de que el conjunto herculino logrará vencer al Córdoba, el actual líder, este sábado en el Abanca Riazor, aunque advierte que, ocurra lo que ocurra, aún restarían muchos partidos ligueras.



La victoria entre ceja y ceja

“Quedan muchas jornadas, es un momento clave, si logramos los tres puntos vamos a estar muy cerca y nos vendrá muy bien para la moral (el vencer), pero quedará mucho. Yo personalmente no miro otro escenario que no sean los tres puntos”, aclaró durante su comparecencia de prensa telemática.



De menos a más en esta campaña

Este año el Depor, a diferencia del anterior curso, está yendo de menos a más. Tras un inicio dubitativo, con el cambio del técnico el cuadro herculino ha ido mejorando en juego y sensaciones y eso a la postre se ha traducido en mejores resultados.

Para mí estamos en

un buen momento, desde que llegó el míster los números son muy buenos





No obstante, el cancerbero apeló al ‘partido a partido’ para seguir escalando posiciones en la tabla. “El principio del año pasado fue espectacular, con números increíbles, pero luego vino un mes malo que nos pasó factura y el Racing (de Santander) tuvo una segunda vuelta increíble. Ahora estamos en una línea ascendente, el camino que estamos siguiendo es muy bueno y tenemos que mirar el tópico de ‘partido a partido’ para sumar de tres en tres y acercarnos a la cabeza (de la clasificación) que es lo que todos queremos”, afirmó el guardameta coruñés.

Una recuperación en tiempo récord

Sobre su rápida recuperación de la lesión, un esguince acromioclavicular y una fractura de apófisis coracoides, puso en valor su motivación y ganas y el trabajo de los servicios médicos del club blanquiazul. “Cuando me lesiono intento poner todo de mi parte para recuperarme cuanto antes. Además en este club tenemos un cuerpo médico espectacular, el médico encima y juntamos todo eso en una sola cosa, el intentar volver cuanto antes. Tuve la suerte de que la recuperación se resolviese. No te puedo decir el secreto, pongo todo al alcance para recuperarme cuanto antes y fue así”, aclaró el meta.

Cuando me lesiono intento poner todo de mi parte para recuperarme cuanto antes



Sufriendo desde el banquillo

Aseguró, además, que lo pasa “muy mal” viendo al equipo desde fuera: “En el banquillo, me cuesta medir, protesto mucho, soy un poco vinagre, me puede pasar factura con los líneas y los árbitros, es una impotencia no poder ayudar al equipo”, apuntó. Sin embargo, piropeó el trabajo de sus compañeros, tanto el de Pablo Brea, que jugó en Copa del Rey, como el de Edu Sousa, que lo hizo una parte ante Algeciras y los 90 minutos contra la Cultural Leonesa. “Son dos grandes porteros, con condiciones distintas pero los dos trabajan increíble y cuando entran a jugar hacen un buen papel”, incidió.

Son dos grandes porteros (Sousa y Brea), con condiciones distintas, pero trabajan increíble



El mejor momento de la campaña

Bajo su punto de vista el encuentro ante el líder llega en un contexto bueno para los blanquiazules, que han sumado 10 de los últimos 12 puntos.

“Para mí estamos en muy buen momento, desde que llegó el nuevo míster los números son muy buenos, fue una pena no sacar los tres puntos ante la Cultural y ojalá nos podamos llevar los tres en Riazor, en el que habrá un ambiente espectacular, como el que hay siempre”, vaticinó.

Oídos sordos a las noticias desde Córdoba

Mackay admitió el poderío del rival, que suma cuatro triunfos seguidos, pero quiso quitar importancia a las declaraciones que llegan desde Córdoba, las últimas por boca de Juanito, el director técnico, buscando desestabilizar.



“Están haciendo muy buena temporada, buenos números y nosotros haremos nuestro partido. Estamos en línea ascendente, podemos hacerles daño y los puntos se tienen que quedar en Riazor. Me da igual en lo personal lo que digan desde allí, me centro en el equipo, desde allá tratarán de desestabilizar. Me centro en lo mío, que es lo más importante y en ayudar al equipo”, zanjó.

Me da igual lo que digan desde allí (Córdoba), tratarán de desestabilizar, pero me centro en lo mío