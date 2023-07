Héctor Berenguel: “Fran te lo hacía muy fácil, era el que mejor entendía el juego”

Héctor Berenguel, nuevo entrenador del San Fernando, vistió la camiseta del Deportivo entre 2001 y 2006. Cinco temporadas gloriosas en las que conquistó una Copa del Rey, una Supercopa de España, disputó la Champions League y formó parte de un equipo que regaló momentos mágicos a la afición blanquiazul. Durante el curso 2023-24, compartirá categoría con el conjunto coruñés, aunque su escuadra competirá en el otro grupo.

Estos últimos años has ejercido como segundo entrenador de Fran Fernández, pero ahora estarás en primera línea de fuego. ¿Cómo te sientes?

Ilusionado, con ganas de empezar y sabiendo la dificultad de la categoría, sobre todo, que es bastante dura y se hace larga, más en el caso que nos tocó vivir en el Alcorcón esta última temporada, que jugamos el playoff hasta el final. Pero acabó bien (risas).

Sólo tuviste una experiencia en la Segunda B como primer técnico, en 2012. Después has dirigido a equipos de Tercera División, básicamente. ¿Qué te parece la Primera RFEF?

Al haber recortado el número de equipos, respecto a la antigua Segunda B, el nivel ha subido. Veo una categoría en la que, teniendo en cuenta la experiencia que hemos vivido durante la temporada 2023-24, incluso los equipos que estaban abajo le podían competir a los de arriba. Es una categoría muy igualada.

Dirigirás al San Fernando, que la pasada campaña coincidió con el Depor en su grupo, pero en esta ocasión no, así que sólo podrás enfrentarte a él en caso de jugar el playoff. ¿Cómo te ves?

Ahora ya tengo una responsabilidad y es un reto afrontar esta nueva etapa, es bonito. Ojalá el Depor no estuviera en esta categoría, sino en el fútbol profesional, que es lo más lógico. Yo creo que es una coincidencia que no va más allá porque dentro de poco no estará en esta categoría. Espero que los dos tengamos éxito.

Héctor posa con nuestro periódico en 2001, a su llegada a A Coruña, tras fichar por el club blanquiazul | AEC

¿Te gusta la división final de los grupos?

No es fácil cuadrar a todos, mirando filiales, de todo. Por distancia era imposible que los 40 equipos estuvieran contentos, pero es el grupo que ha tocado y hay que aceptarlo.

Al Depor le toca jugar en la tercera categoría por cuarta temporada consecutiva.

Como hincha del Depor que soy se me hace difícil verlo ahí, pero no han podido dar con la tecla. Han estado muy cerca, pero lo importante es que sigan intentándolo porque es una competición muy difícil y deseo que el próximo año puedan dar el salto.

Fernando Soriano, nuevo director deportivo del club blanquiazul, jugó casi 600 partidos, la mayoría en Primera División. ¿Te enfrentaste alguna vez a él?

Sí. Era un buen jugador y tuvo una carrera muy buena en el equipo de mi ciudad, el Almería. Después, ha hecho un buen trabajo como director deportivo en el Ibiza. Creo que es un buen profesional y hay que darle confianza. A mí me gusta y creo que es un buen fichaje, un acierto.

Juanjo Expósito, también exjugador y que ya trabajó con Soriano en el Ibiza, es el jefe de scouting. ¿Lo conoces?

Sé quién es, aunque no lo conozco, pero si es una persona de su confianza, será por algo. Creo que pueden aportar a que en el Depor haya una plantilla competitiva para dar el salto al fútbol profesional.

¿Qué te parece la contratación de Imanol Idiakez, el nuevo técnico blanquiazul?

Apenas nos hemos enfrentado y no te puedo dar una idea muy exacta, pero es un entrenador con experiencia, que también ha ejercido de primero y segundo, y puede ser un acierto, aunque el tema de los entrenadores ya sabemos cómo es, los resultados mandan.

¿Te sorprende que cesaran a Rubén de la Barrera?

El análisis deben hacerlo los profesionales de dentro, aunque es cierto que Rubén de la Barrera fue allí por un mes y no ha podido desarrollar su trabajo, es mi opinión, pero es muy poco tiempo, la verdad.

En el próximo Consejo de Administración estará Álex Bergantiños, que acaba de colgar las botas y pasará a formar parte del club.

Eso es muy bueno porque conoce desde el último vestuario hasta la oficina, tiene conocimientos de todos los estamentos del club y puede ofrecer su experiencia para ayudar.

Has seguido al Depor estos últimos años. ¿Qué le ha faltado para regresar al fútbol profesional?

Le faltaron cinco minutos hace dos años, pero es que un playoff, y más a un partido, es complicado porque un resbalón o un fallo hacen que todo el año ya parezca malo, y esta última temporada ha habido una eliminatoria con el Castellón que fue igualada, pero al final los errores te penalizan.

En esa eliminatoria con el Castellón, hubo casi 29.000 espectadores en Riazor, pese a ser la tercera categoría.

Sí, en nuestro partido contra el Alcorcón ya hubo más de 27.000. Me parece espectacular, es que es un equipo de Primera División por todo, estadio, afición, es lo que hace que el Deportivo sea tan grande.

¿Qué recuerdos guardas de tu etapa en el Deportivo?

La verdad es que son muy buenos. En Liga, sobre todo, teníamos una regularidad muy importante de estar siempre entre los tres o cuatro primeros, y en la Champions ganamos en los campos más importantes de Europa, aunque luego nos quedó la espina clavada de la semifinal con el Oporto, pero fueron años inolvidables.

El lateral derecho pugna con Del Piero durante un duelo de Champions entre el Depor y la Juventus | AEC

Recuerdo un Milan-Depor en San Siro, que ganasteis 1-2, con goles de Tristán y Makaay, del que se había hablado mucho porque en el once inicial Irureta alineó a cuatro laterales. Scaloni y Capdevila en las bandas, mientras que tú y Romero actuasteis de centrales.

Sí, me acuerdo (risas). Además, nos jugábamos la clasificación para la siguiente fase de grupos, porque en aquella época había dos fases de grupos antes de disputar los cuartos de final. Empezamos perdiendo, que marcó Tomasson en la primera parte, pero terminamos remontando.

¿Cuál crees que fue el mayor mérito de aquel equipo?

Esa regularidad que teníamos, el competir en la liga, siempre en las primeras posiciones, a pesar de que había equipos como Real Madrid, Barcelona, Atlético, Sevilla, Valencia, que eran fuertes. Y mantener ese nivel en Europa, que era increíble. Teníamos cinco o seis jugadores que eran la hostia y el resto de la plantilla ayudábamos a mantener eso.

Qué difícil es que hoy en día un equipo de la entidad del Depor plante cara a Barça, Madrid y los poderosos de Europa.

Sí, es más difícil. Ahora aparece un City y un PSG, más los históricos. En estos últimos 20 años el fútbol ha cambiado y es más difícil que aparezca un club histórico pero más humilde, que con el acierto de los fichajes y del entrenador pueda alcanzar ese nivel de rendimiento que dimos nosotros.

José Manuel, César Martín y Héctor posan con la Copa del Rey ganada 2002 frente al Real Madrid | AEC

Es que el Manchester City y el PSG, con el dinero que tienen, es difícil que no acierten.

Por eso te digo. Es que es muy difícil que venga un Depor y fiche a Mauro, Bebeto, Diego, Makaay... y que tengas a Fran. Son aciertos muy grandes de Lendoiro y del míster también.

¿Con qué momento de aquella época te quedas?

Quizás, con ganar la Copa del Rey en el Bernabéu. Es que es muy difícil ganar un título, y más con un club que no es de los punteros de toda la vida. Ya es muy difícil ganar un partido, más complicado aún ganar dos o tres en poco tiempo, pero un título es tremendo.

Makaay, Mauro Silva, Fran, Tristán, Valerón, Djalminha... jugaste al lado de verdaderos cracks. ¿Quién te dejó más sorprendido?

De los que has nombrado, todos, pero quizás Fran, porque jugaba de una manera que te lo hacía muy fácil, podía jugar en todas las posiciones y era el que mejor entendía el juego.

Justo ahora que citas a Fran, acaba de finalizar su contrato como responsable de la cantera, con muy buenos resultados en estos tres últimos años, y el Deportivo ha decidido no renovarlo.

No estaba al tanto, pero es sorprendente que los clubes tengan en cargos a personas que realmente saben de fútbol y los echen.

Estáis varios exdeportivistas en los banquillos, tú, Munitis, Munúa...

Eso es bueno. Además, coincidí con los dos en el vestuario. Es gente que le gusta el fútbol, nos hemos visto más adelante y creo que van a hacer un buen trabajo, sabiendo lo que es el puesto de entrenador y los riesgos que conlleva.

Además, la tercera categoría es una trituradora de entrenadores. ¿Se tiene poca paciencia hoy en día?

Sí. El año pasado hubo muchos ceses. Cada equipo y cada club sabrá los motivos, pero si hay más paciencia, habrá más resultados. No obstante, se debe analizar si esos cambios mejoran a los equipos, que no lo tengo claro. Debería ser una cosa a analizar.

De hecho, la pasada temporada hubo tres entrenadores en el Depor, mientras que el Racing de Ferrol, a pesar de la mala racha que atravesó entre octubre y febrero que le alejó a ocho puntos del liderato y le sacó de puestos del playoff, mantuvo a Cristóbal Parralo y acabó subiendo directo.

La observación del día a día de los técnicos es fundamental, el análisis del trabajo diario. Si es un análisis bien hecho, hay más opciones de acertar a la hora de tomar la decisión sobre un cese o esperar.

¿Qué tipo de entrenador eres?

Bueno, me gusta jugar en campo contrario, de una manera u otra. Creo que la organización debe ser en base a los jugadores que tengas, que son los que marcan la táctica, y jugar en campo contrario.

¿Tienes algún referente en los banquillos que te haya marcado especialmente?

No, al final siempre intentas quedarte con lo mejor de los entrenadores que has tenido y todos los que trabajan a nivel profesional. Todos están ahí por algo y son de admirar porque este es un mundo muy difícil.