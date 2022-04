'Hat-trick' de Dava y victoria del Liceo en el ensayo general de la Golden Cup

El Deportivo Liceo no entiende de partidos intrascendentes. Con la segunda plaza de la fase regular ya en el bolsillo recibió al Noia Freixenet, tercer clasificado de forma matemática. Sin nada en juego, pero con tensión competitiva y la Golden Cup a la vuelta de la esquina, el equipo coruñés sumó su vigésimo triunfo de la temporada con tres goles del capitán Dava Torres.





Y eso que el primer tanto se hizo de rogar. No por falta de ocasiones, sino por el acierto de los porteros: Carles Grau bajo el arco liceísta y Xus Fernández, del Noia, protagonistas de la primera mitad.





El campeón de Europa con la selección española en 2021 desbarató los intentos de Aleix Esteller y Toni Salvadó, mientras que Fernández contuvo las embestidas locales hasta que Dava interceptó un pase en media pista, encaró la portería, amagó a un lado y definió al otro.





El 1-0 antes del descanso y la corta rotación del Noia, que echó de menos a los ausentes Jordi Bargalló y Eloi Mitjans, hicieron el resto en una segunda mitad verde y blanca. El Liceo pudo ampliar la cuenta por mediación de Àlex Rodríguez con un penalti que estrelló en el poste y una falta directa de Jordi Adroher que salvó Fernández.





A la tercera fue la vencida: en otro contragolpe, Marc Grau asistió a Dava y el capitán no falló. El Noia probó los reflejos de Martín Garaboa, relevo en la portería liceísta la segunda mitad y que evitó el 2-1 en una directa de Roc Pujadas. No falló Torres con un penalti a dos minutos del final: hat-trick y 33 goles en su cuenta particular. Ahí es nada.





En un escenario inédito, el polideportivo Agra 1, el Liceo jugó su último partido de la fase regular en A Coruña. El lunes regresa al Palacio de Riazor para disputar la Golden Cup, una suerte de Liga Europea oficiosa. En mayo, la Copa del Rey y los playoffs de la OK Liga. Mucha tela todavía.