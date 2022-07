Guiño de Mario Soriano al Depor en sus vacaciones

Mario Soriano, como otros exblanquiazules como Antoñito, se preparan por su cuenta antes de que comience la pretemporada y aunque el jugador cedido por el Atlético no sabe dónde competirá el curso que viene, ha hecho un ‘guiño’ al Deportivo en redes sociales.



En una publicación de ‘stories’ de Instagram subida por su hermano Daniel Soriano se puede ver al futbolista trabajando en un gimnasio, llevando a cabo diferentes ejercicios de fuerza y luciendo la camiseta blanquiazul.



Un gesto muy comentado en redes sociales por los aficionados, muy esperanzados de que el de Alcalá de Henares regrese un curso más a la entidad, algo que no descartaba el propio Soriano.

Puerta abierta

El futbolista dejó su futuro en suspenso en la misiva de despedida a club y afición que publicó en sus redes sociales el pasado 15 de junio. En ella Soriano, que fue a más durante la temporada y se convirtió en uno de los más queridos, siendo fundamental en el playoff, dejaba la puerta abierta.



“Las despedidas nunca son fáciles. No sé si será un adiós definitivo o un hasta pronto, pero me habéis hecho sentir como en casa”, comenzaba la carta el mediocentro. Además, afirmaba “sentirse en deuda, por no haber dejado al Depor en Segunda División”, pero matizaba que se iba “con la certeza de haberlo dado todo por este club y por esta camiseta”.

Con contrato

Soriano, que seguirá vinculado a la entidad rojiblanca hasta 2024, quiere volver al Deportivo para tratar de saldar esa deuda. Dependerá de los planes del Atlético de Madrid con respecto al centrocampista y de dónde le busque acomodo, ya que el filial colchonero milita actualmente en Tercera Federación.

Operaciones en marcha

Mientras el Deportivo aguarda por cómo se van desarrollando los acontecimientos con Soriano, desde la Secretaría Técnica siguen trabajando en otros frentes, como el de la continuidad de Antoñito.



El cuerpo técnico quedó muy satisfecho de su desempeño en el lateral derecho, tras llegar mediado el mes de abril y acabar con los problemas de falta de efectivos en el carril diestro, y la idea es que regrese a la entidad. El entendimiento entre las partes es bueno, se negocia que el contrato sea por más de una temporada y el Deportivo se encuentra ‘haciendo números’ para poder cerrar la operación. Una negociación que, si nada se tuerce, se concretará en los próximos días. Queda por ver qué ocurre con dos jugadores de ataque, en dos situaciones muy dispares: Miku Fedor, que acabó contrato el 30 de junio y no es seguro que vaya a continuar y Alberto Quiles, vinculado por una campaña más, pero con varios pretendientes.