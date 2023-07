Fran se despide del Dépor: "Me toca hacerlo cuando ya tenía perfilada la temporada y la la renovación encarrilada"

"Esto no es una despedida, porque uno no puede decir adiós a su casa. Y el Depor ha sido, es y será la mía. Pero hay momentos en los que, por unas u otras circunstancias, te ves obligado a salir. Me tocó hacerlo hace 18 años cuando colgué las botas y me toca hacerlo ahora, después de tres fantásticas temporadas trabajando con el fútbol base y justo cuando ya tenía perfilada la próxima temporada una vez que mi renovación estaba encarrilada". Así inicia Fran, ya exdirector de la cantera del Deportivo, su carta de despedida de la afición, una vez que el club ha oficializado que deja de contar con sus servicios al frente del fútbol base y que será Albert Gil quien se encargue desde ahora de este trabajo.

Con todo, en la misiva Fran muestra más agradecimiento que reproche y asegura haber disfrutado de los últimos años como líder de la cantera de Abegondo. "Han sido tres años de disfrute. De ver crecer a niños. De ver cómo Abegondo ejercía de esa familia que toda cantera debe ser. De empaparme de fútbol base. De

aprender. De soñar con un Dépor más nuestro. De creer. De celebrar. Y, cuando uno hace lo que le gusta, el tiempo pasa rápido. Por eso, he disfrutado tanto durante este período que no lo cambiaría por nada en el mundo", señala

Además, hace referencia a los logros conseguidos en su etapa al frente de la cantera, como el campeonato de España juvenil, los más de 20.000 espectadores que vieron la Youth League o los mejores resultados en categorías inferiores de la historia del club.

Ante la ola de cierta desilusión que vive el deportivismo, Fran apela a confiar y creer en la cantera de cara a devolver al equipo a la máxima categoría, en una velada crítica a la falta de apuesta por la base por parte del primer equipo: "En medio de esta reconstrucción que está viviendo el Deportivo, solo me gustaría pedir que, por favor, no dejemos de creer en nuestros jóvenes. Porque cuando se les ha dejado competir, han demostrado que están a la altura de cualquiera. Apostemos por ellos y démosles la oportunidad de triunfar".