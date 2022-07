ABANCA Surf Adaptado | Esta playa es para todos

El ABANCA Surf Adaptado ha demostrado un enorme crecimiento en su tercera edición, acogiendo a 30 surfistas internacionales, algunos de los cuales acudían a España por primera vez para poder competir en la Playa de Pantín.



La joven surfista portuguesa Marta Jordao, que ya participó en 2020 y en 2021, regresaba este año por tercera vez a Pantín. Ha sido testigo de la evolución de este evento, esencial para promover esta modalidad de deporte en Europa.



La tres veces campeona del mundo en su categoría, la canadiense Victoria Feige ha resaltado que este es “el evento más inclusivo en el que hemos participado, en un espacio natural impresionante, y aunque las condiciones del mar son difíciles, las aprovecharemos al máximo”.

También por primera vez en España, el joven Parker Olenick. Originario de San Diego, California, comentó como al principio no se creía la gran oportunidad que se le ha brindado para poder venir y participar. “No me podría creer que estaba aquí, no me creía lo increíble de las instalaciones, este evento es solo el principio de algo que puede llegar a tener un gran impacto, me alegra poder ser parte de este comienzo”. Añadía además que la Playa de Pantín le recuerda a la que frecuenta en San Diego, por lo que “ha sido genial poder sentirme como en casa aún estando tan lejos”.







Para muchos de los participantes, esta era su primera vez compitiendo en la Playa de Pantín y no dudaron en expresar su agradecimiento por tener esta nueva oportunidad para darle mayor visibilidad a su modalidad de deporte.



Entre ellos, el estadounidense Dana Cummings. Llegado desde California, expresó las óptimas condiciones que ha encontrado en Pantín, señalando que esta playa se posiciona como una localización perfecta para la práctica de este deporte.



El francés Benoit Moreau también quiso destacar su agradecimiento a la organización y no dudó en expresar que “Pantín lo tiene todo: el lugar, la gente y el mar”.

La joven Sara Almagro, campeona de España en surf adaptado, también regresó a Pantín. Tras competir por primera vez en la anterior edición, regresaba este año con más ganas y queriendo aprovechar al máximo estos días. “El surf me transmite tranquilidad, me ayuda a evadirme de todo y a canalizar mi energía. Ojalá se pueda hacer algún día un mundial de surf adaptado en España”, comentó.



“Este deporte es completamente distinto a todo, hace que te superes todos los días” decía Nicolás Gallegoso. Este surfista de nacionalidad argentina destacó las enormes ventajas que tanto él como el resto de los competidores han encontrado en la Playa de Pantín. “La gente que vamos en silla de ruedas no solemos tener las facilidades que encontramos aquí en Pantín para poder ir a la playa y surfear cuando queramos”. Aunque esta es su primera vez en Pantín, afirmó que, sin ninguna duda, no será la última, como el resto de los competidores.