Epifanio: “No estuvimos cómodos en todo el partido”

Diego Epifanio, entrenador del Leyma Básquet Coruña, habló tras la primera derrota, en diez partidos, del equipo herculino. Su verdugo, un Alicante muy efectivo en el último cuarto y que aprovechó la incomodidad del conjunto coruñés.



“Alguna vez tenía que llegar la derrota, es algo que no nos gusta pero tenía que pasar en algún momento”, comenzó Epi y añadió que “no estuvimos cómodos en ningún momento y, a pesar de eso, solo nos fuimos un punto abajo al descanso”.



Sin embargo, el equipo herculino no pudo encontrar su ritmo en el resto del partido y acabarían cayendo. No obstante, el entrenador no lo achacó a la apatía o la falta de competitividad de sus jugadores, ya que “de los 42 rebotes que hubo en el aro contrario, nosotros conseguimos 22” sino “a la incomodidad que tuvimos, a nuestra falta de acierto y a la enorme puntería del Alicante en los últimos cuatro minutos, lo que les hizo merecedores de la victoria”, aseveró.



Casi sin tiempo para recuperarse, el Leyma Coruña tiene otro gran esfuezo esta semana, concretamente mañana, puesto que recibe al destacado líder de la LEB Oro, el Andorra (20.30 horas).



Sin embargo, la circunstancia de jugar sin apenas descanso no es algo que perturbe a Diego Epifanio porque “tener un partido rápido ayuda a resetear y a los jugadores eso les gusta. En cambio, nosotros, los entrenadores, preferimos que solo haya un partido por semana para poder prepararlo bien y pulir los detalles”, indicó.



Respecto al apartado físico, tampoco es una preocupación porque “el equipo está en un buen momento de forma gracias a que Gus ha hecho un enorme trabajo con la preparación física” dijo y agregó qu, en ese sentido, “nuestro objetivo era llegar muy bien al final de temporada”.

Un reto complicado

Además, el encuentro de mañana es un reto mayúsculo, por la calidad de la plantilla andorrana. Con todo, si atendemos al partido disputado en la primera vuelta, el Leyma Básquet Coruña, a pesar de tener un mal arranque, solo perdería por siete puntos (77-70).



Respecto a ese partido, el preparador burgalés apuntó que “en la primera mitad concedimos demasiado, pero mejoramos tras el descanso y es el camino que tenemos que seguir. Competir ante cualquier rival”.

Aparte de ese objetivo, Diego Epifanio confía en el poder del Palacio de Riazor y el apoyo de la afición para vencer, seguramente, a la mejor plantilla de toda la LEB Oro.



“Necesitamos la ayuda de la afición para poder competir. Nos sentimos muy cómodos al jugar en casa y eso se nota porque ya han venido grandes equipos al Palacio y hemos sacado las victorias”, aseveró y añadió que “como coincide en el período vacacional, confiamos en que se puedan acercar más personas y así nos ayuden a conseguir una victoria muy importante”, concluyó el técnico del Leyma Coruña.