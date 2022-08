Edu Sousa: "Ian y yo tenemos una relación muy sana"

Edu Sousa, uno de los nuevos fichajes del Deportivo, aseguró que la 'pelea' por el puesto en el arco con Ian Mackay será buena para el equipo.

"Ian y yo tenemos una relación muy sana y eso va a ayudar a crecer al Depor", argumentó. Asimismo, sobre su llegada al club blanquiazul aseguró que no podía decir que no: "Te está llamando el Depor, un club con mucha historia y mucho no hay que pensar. Venimos a ayudar a crecer al equipo y a mejorar".



"El año pasado veía al Depor como un trasatlántico y desde dentro no ha cambiado mi idea. Veo al equipo con mucho empaque, con mucho margen de mejora y eso es muy bueno a estas alturas", incidió.