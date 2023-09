Dr. Pedro Rico: “Buscamos promover la cultura del deporte”

El doctor Pedro Rico lleva ya cuatro años al frente de la dirección del Grupo Vithas, uno de los referentes en la medicina en nuestro país. Los mismos que esta corporación médica lleva colaborando con el Abanca Pantín Classic Galicia Pro, la referencia española en el mundo del surf.

Ferrolano, pero íntimamente ligado a Valdoviño desde su más tierna infancia y conocedor como pocos de las playas de ese mágico litoral, en las que fue socorrista de la Cruz Roja en su mocedad, su visita a los profesionales de Vithas es de obligado cumplimiento en cada edición y en las instalaciones del evento valdoviñés atendió a nuestro diario.

Vithas en Pantín un año más, y van cuatro…

Si, se está convirtiendo en un clásico. Para Vithas es una colaboración muy importante y supone un importante esfuerzo el dar cobertura al evento, en términos de logística y disponibilidad de medios y profesionales pero, la verdad, es que es muy gratificante y ya nos estamos convirtiendo en un colaborador estable y muy querido por el staff, los deportistas y el público, que como cada año acude de forma muy relevante al evento.

El grupo médico está ya absolutamente vinculado a este evento.

Vithas es servicio médico oficial de los eventos de la World Surf League en España desde el año 2020. Es, por tanto, el cuarto año consecutivo que se vinculan ambos proyectos en una alianza que persigue, por ambas partes, promover un estilo de vida saludable a través del deporte. En 2020 estaban previstas tres pruebas de la WSL en España: Tenerife, celebrada en febrero; Pantín, que se celebró en julio; y Zarauz, que no llegó a disputarse debido a las restricciones de movimiento de personas en aquellas fechas.

En 2021 y 2022 se celebraron las ediciones 34 y 35 de la Abanca Pantín Classic Galicia Pro y, el año pasado, se disputó también, un campeonato junior en Doniños, que también se celebró en 2020, en el que Vithas también estuvo presente. En años anteriores, hemos atendido una media de 150-200 actuaciones por campeonato. Nuestra participación es como servicio médico oficial y también aportamos una cantidad en concepto de patrocinio.

La medicina deportiva es una de las líneas de actividad en la que somos un referente a nivel nacional e internacional, contando con profesionales de primer nivel en nuestros hospitales

Con profesionales del grupo que son ya muy conocidos por los participantes.

La mitad de los profesionales repite de ediciones anteriores, algo que la organización agradece puesto que no sólo los profesionales conocen el funcionamiento y se puede decir que son especialistas en el tratamiento de surfistas, sino que los propios surfistas ya conocen y confían en los fisios. Estos profesionales se desplazan desde nuestro hospital de Vigo, por lo que supone un gran esfuerzo para ellos y para todo el equipo dar soporte al evento y alto grado de compromiso.

¿Qué se busca con estos patrocinios tan importantes?

El Abanca Pantín Classic Galicia Pro es un clásico en el mundo de este deporte. Uno de los eventos de mayor prestigio a nivel europeo y tiene una gran visibilidad a nivel de medios y redes sociales. En Vithas buscamos, a través de estos patrocinios y proyectos de colaboración con eventos deportivos y clubes, el acercarnos a la sociedad, apoyar la cultura de la actividad física y el deporte y promover hábitos de vida saludables. La medicina deportiva es también una de las líneas de actividad en la que somos un referente a nivel nacional e internacional, contando con profesionales de primer nivel en nuestros hospitales.

¿Cuántos centros tiene el grupo en Galicia?

Vithas en Galicia está presente en la provincia de Pontevedra con un hospital referente en sanidad en la ciudad de Vigo: Hospital Vithas Vigo (antiguo Hospital Fátima de Vigo), un centro monográfico de Oftalmología también en la ciudad de Vigo y un centro médico en la ciudad de Pontevedra. En A Coruña disponemos de un centro médico relacionado con la actividad de laboratorio de análisis clínicos.

Vithas está muy presente en el mundo del deporte. Destaca el acuerdo con el Atlético de Madrid.

Sí, el caso del Atlético de Madrid se firmó este mismo año y supone un convenio importante para Vithas. El acuerdo se consigue por la confianza que ha generado el proyecto asistencial de Vithas en los servicios médicos del Atlético de Madrid. El entendimiento y la colaboración están siendo muy productivos para ambas instituciones. Esperamos que sea un acuerdo que también consigamos estabilizar en el tiempo. Tenemos desde hace años colaboración como servicio médico con el Málaga CF y también colaboramos con el UD Almería (sobre todo con la sección femenina).

Vithas también está con la Solheim Cup. Nada menos.

La Solheim Cup es el torneo de golf femenino de mayor prestigio internacional. Sería el equivalente a la Ryder Cup masculina y se celebra este año en Málaga, donde Vithas tiene una presencia muy relevante con tres hospitales en la provincia y la mayor red de centros medicos en la provincia. Vithas es el proveedor médico oficial del evento que por primera vez se celebra en España. Para hacerse una idea de la magnitud del evento, la última edición tuvo una audiencia de televisión superior a los 350 millones de personas y se espera que en esta edición acudan más de 90.000 personas al evento de manera presencial.

¿Y en nuestra comunidad?

En Galicia, a través de nuestro hospital, colaboramos además de con WSL con la Escuela de Vela del Club Marítimo Canido, organizando el Trofeo Vithas de Vela Ligera y con el club CD Amfiv de baloncesto en silla de ruedas. A nivel nacional tenemos otras colaboraciones con eventos de atletismo como la Maratón y Media Maratón de Valencia o la Maratón Nigth Run en Tenerife y Media Maratón de Lleida (Atletismo).

Dr. Rico durante la entrevista y frente a la playa valdoviñesa | reportaje gráfico: Jorge Meis

En todo esto hay una parte personal muy importante...

Sin duda la parte emocional de lo que es Pantín, Valdodviño, está muy relacionado con mi niñez, con mi juventud. Esta es mi casa, y como decía Rainer Maria Rilke, la verdadera patria de una persona es su infancia. Este es el decorado de mi infancia y a nadie se le escapa que, de alguna manera, este evento llega a Vithas acompañándome a mí por el conocimiento previo que tengo del mismo desde hace muchos años. Es una forma de devolver el cariño que tenemos a este entorno.

¿Qué balance hace a nivel profesional de estos años en Vithas?

La parte personal y la profesional van juntas. Cada día que pasa se lo digo a mucha gente que me rodea. Cada día estoy más convencido de que a estos niveles, personal y profesional, he dado el paso correcto. Estoy muy contento en Vithas. Han sido cuatro años muy intensos, con muchos proyectos, años de cambio, transformación, desarrollo, nuevos hospitales y veo que la compañía está también motivada con el cambio, lo que me hace estar más satisfecho todavía a todos los niveles.

Su llegada a Vithas se fragua en un momento de cambio general, tecnológico, social...

Sí, pero es un cambio en toda la sociedad. Lo comentaba con un amigo, directivo de una compañía, ya jubilado, que me hablaba de los cambios que surgen en las empresas en los cargos directivos, de la volatilidad de los mismos. Nos ha tocado vivirlo a nuestra generación, incluso adelantarnos a los cambios o proponerlos. Pasa en Vithas pero pasa en todas las compañías. Estamos en un entorno muy dinámico, muy cambiante.

También, a nivel personal, eres deportista desde siempre, eso se nota en la apuesta de la compañía.

Ahora hago menos deporte del que debería, pero sí. Siempre he estado ligado al mundo del deporte. Nuestra colaboración trata de apoyar a este mundo, pero también a la base, estamos pendientes de nuestros jóvenes e intentamos dar un retorno a la sociedad.

Y como buen racinguista, estará feliz con el Racing.

Sin duda, soy socio, voy a A Malata siempre que tengo oportunidad, a veces me desplazo con el equipo si me queda cerca de Madrid. Me decían en una entrevista que yo soy del Madrid pero ahora tenemos un acuerdo con al Atlético y, mira: me preocupa mucho más lo que pase al Racing que al Real Madrid y ahora empezará a preocuparme más lo que le pase al Atlético. Esa colaboración nos acerca a los clubes, nos genera simpatía e iremos al Metropolitano a apoyar al Atlético. Y espero que el Racing ascienda a Primera y mantener esa sana rivalidad con mi numeroso grupo de amigos del Deportivo y de A Coruña.