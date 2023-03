Djokovic toma ventaja sobre Alcaraz, pero no la ampliará

El serbio Novak Djokovic, semifinalista en Dubai, aumenta su ventaja (380 puntos) sobre Carlos Alcaraz, que no participó por lesión, al frente de la clasificación mundial, aunque todo puede cambiar en Indian Wells, ya que el serbio no podrá participar al no estar vacunado contra la Covid-19.



La única opción para el de Belgrado pasaba por recibir una excepción de las autoridades estadounidenses, pero finalmente no se dio ese supuesto para este torneo que se jugará del 6 al 19 de marzo.



El tercer escalón del podio es para el griego Stefanos Tsitsipas, ya alejado (2.355 puntos) de ‘Nole’, y al que el noruego Casper Ruud le pisa los talones (245 puntos).



Daniil Medvedev que en Dubai ganó su tercer título seguido de la temporada, sólo sube un puesto, es sexto, mientras que Rafa Nadal, que sigue fuera de las pistas por lesión, continua bajando posiciones y esta semana es noveno.



El mayor ascenso dentro del top-100 es para el chileno Nicolás Jarry, vencedor del torneo de su país, que gana 35 plaza para situarse en la 52. El argentino Tomás Martín Etcheverry, finalista, sube 15 y se instala en el 61.



El top-20 de la WTA no sufre alteraciones, manteniendo así el statu quo entre las mejores con la, por el momento, inalcanzable polaca Iga Swiatek como Nº1, seguida, por este orden, de la bielorrusa Aryna Sabalenka y la estadounidense Jessica Pegula. la croata Donna Vekic, campeona en Monterrey (EEUU), sube 8 puestos para colocarse en el 23.



La primera española de la lista es Paula Badosa, en la vigésima segunda posición. Nuria Párrizas (88), Cristina Bucsa (90), Rebeka Masarova (92) y Sara Sorribes a(96) completan la presencia de ‘La Armada’ en el top-100 de la WTA.