Diego Villares: “Tenemos bastante margen de mejora”

A pesar de los seis puntos sobre seis posibles que el RC Deportivo ha engrosado a su casillero en este arranque de temporada liguera, en el seno del equipo se tira de autocrítica para poder mejorar la imagen en los próximos compromisos.

El centrocampista Diego Villares fue el protagonista ayer en sala de prensa telemática, en donde dejó constancia de la necesidad de continuar mejorando como colectivo.

El otro día nos complicaron las transiciones, con gente descolgada

“En el juego tenemos bastante margen de mejora. A medida que pasen las semanas podremos lograrlo”, dijo, al tiempo que resumió lo que a su juicio fue el balance del triunfo cosechado en el Romano José Fouto (0-1).

“Puede ser que este último partido nos costase un poquito más generar juego y ocasiones. Creo que fuera de casa ningún equipo lo va a poner fácil y todos van a competir hasta el último minuto. Van a ser resultados cortos como el del fin de semana”, indicó.

1 Perfeccionar las transiciones atrás

Uno de los futbolistas del conjunto coruñés con mejor sentido táctico y también de excelente despliegue físico reflexionó acerca de los desajustes defensivos sufridos en Mérida el pasado domingo, dando origen a varios contragolpes peligrosos a cargo de los extremeños.

“Siempre hay margen de mejora, y más estando en la jornada dos. El otro día quizás lo que más nos complicó fueron las transiciones con la gente descolgada. Lo trabajaremos estos próximos días. Creando tanto juego ofensivo como lo hacemos es normal que alguna vez te pillen. Sí es verdad que el fin de semana nos pillaron más porque tuvimos pérdidas”, agregó.

2 Asume ahora un rol más encorsetado

El cambio de patrón de juego por el que ha apostado Borja Jiménez, pasando de un esquema 4-3-3 a uno 4-2-3-1 ha restado libertad de movimientos al medio de Vilalba, que esta temporada está un ápice más pendiente de sostener el armazón defensivo que de proyectarse en ataque.

Un nuevo rol que supone para el ‘22’ un nuevo desafío personal que está dispuesto a afrontar con la máxima profesionalidad posible.

“Es un poco distinto porque el año pasado jugabas algo más liberado, con Juergen y con otro jugador por detrás. Ahora hay que aguantar más la posición, o no hacer siempre esa salida de balón, sujetarme más por dentro y dar esa función por delante de la defensa”, manifestó.

3 Repuesto de sus dolencias físicas

En el tramo final de la pasada campaña 21-22 el futbolista de Samarugo (Vilalba) arrastró una serie de dolencias en su rodilla izquierda que le llegaron a condicionar incluso en la final del playoff ante el Albacete.

Una lesión de la que se encuentra recuperado al cien por ciento; aun así, más por cautela y por confianza a nivel psicológico, el jugador sigue luciendo un vendaje en su articulación. Una protección que, según él, pronto abandonará.

“Mantengo ese vendaje por precaución. Me ayuda a sentirme más seguro. Pero la rodilla no me molesta para nada. Es más que nada un poco de precaución y para sentirme un poco más seguro. Poco más va a aguantar ese vendaje en la rodilla”, subrayó.

4No se fía del próximo rival, el Pontevedra

Este domingo a partir de las 19.00 horas el RC Deportivo encarará un derbi menor frente al Pontevedra en el estadio de Riazor.

Una cita que motiva mucho a jugadores como Villares, deseosos de obtener de nuevo tres puntos contra un adversario recién ascendido que llega al envite reforzado anímicamente por la victoria contundente 3-0 sobre el Talavera del pasado fin de semana en Pasarón.

“Es un equipo que mantiene la base del año pasado. Al final es un equipo que hizo el año pasado una buena temporada, y en esta jornada fue un partido un poco desvirtuado porque estuvo con un jugador más”, expuso ante los medios de comunicación, al tiempo que ensalzó el alto grado de acoplamiento del equipo dirigido por Antonio Fernández, un técnico de gusto por un estilo combinativo, agradable para el espectador.

“Está claro que el Pontevedra juega muy bien al fútbol y no nos va a poner las cosas nada fáciles el próximo domingo”, agregó.

5 Agradece siempre el retorno a Riazor

Con la designación del horario oficial del duelo aplazado ante el Talavera, que finalmente se celebrará el próximo miércoles 28 en el estadio de Riazor a partir de las 20.00 horas, el RC Deportivo de La Coruña podría verse impulsado en la clasificación por una serie de encuentros casi seguidos como anfitrión, ante una afición que está marcando un hito en Primera Federación, que camina hacia los 21.500 abonados.

En opinión del propio mediocampista, su escuadra siempre suele obtener un plus de motivación y de rendimiento en sus apariciones caseras, por lo que se muestra optimista acerca de la mejoría del colectivo.

“Todos firmaríamos poder jugar todos los fines de semana en Riazor. Por la sensación que te da todo eso. Todo el mundo tiene ganas de volver a Riazor y disfrutar del fútbol”, finalizó.