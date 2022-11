Diego Villares, con una lesión en los 'isquios' de su pierna izquierda

El mediocentro fue titular en diez de los once encuentros ligueros La ausencia de Diego Villares será una baja sensible con la que tendrá que lidiar Óscar Cano pensando ya en el partido de este domingo ante la Cultural Leonesa.

El de Vilalba, que ha sido titular en diez de los once encuentros ligueros, indiscutible tanto con Borja Jiménez como ahora con Cano, no solo era una pieza muy importante en la medular, sino que además se había destapado como goleador, marcándole al Celta B a domicilio (1-1) y en Riazor al Talavera (3-2).

Villares, además de demostrar su capacidad para ser incisivo llegando desde la segunda línea, se estaba desmarcando como un mediocentro de mucha movilidad y recorrido, y con amplia capacidad de sacrificio, sobre todo en tareas de recuperación.

En este inicio liguero ha tenido como compañeros a jugadores como Bergantiños, con el que ya hizo ‘buenas migas’ la campaña pasada, Rubén Díez, Olabe o Isi Gómez y no importaba el esquema, el de Vilalba siempre estaba entrando en los planes de los técnicos. Ahora Cano tendrá que buscar alternativas a su baja.