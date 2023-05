Villares, sobre los pitos a Cano por ponerle de lateral: "Es normal, no es mi posición y la gente tendrá ganas de ver a Trilli"

Ascenso directo o playoff, da igual la vía que lleve de vuelta al Depor al fútbol profesional, mientras el final sea exitoso. Así al menos lo ve Diego Villares, quien es consciente de que, tras el empate del pasado fin de semana, se ha complicado el retorno directo y lo más probable es que el Depor tenga que pelear el ascenso a Segunda División en la promoción.

"Es una forma igual de válida que si somos primeros", apuntó esta mañana en rueda de prensa.

"Sí que es cierto que esos partidos extra son como finales, pero si ascendemos a final de temporada, a todos nos vale, sea de una forma u otra", indicó en la sala de prensa de Riazor, antes de que se pusiera en marcha la sesión a puerta cerrada en el estadio coruñés.

"Se complicó un poco más de lo esperado el ascenso directo, pero mientras no sea imposible, lo tenemos que intentar hasta el final, aunque teniendo tres equipos por delante es muy difícil... pero si jugamos el playoff, con la máxima ilusión", afirmó.

El futbolista vilalbés comenzó su alocución enviando un mensaje al Depor Abanca, que se juega el ascenso: "Desearle muchísima suerte para este fin de semana y esperemos que también puedan conseguir el objetivo".

Después, se centró en la actualidad del Depor y uno de los temas espinosos es el del lateral derecho, donde Óscar Cano se ha acostumbrado a alinearle cada vez que falta Antoñito. La última ocasión, el pasado sábado en Riazor contra el Alcorcón... y este domingo, en Linarejos, tampoco estará el defensa andaluz, que es baja.

"Siempre, cuando falta un compañero, y en este caso más Antoñito, que suele haber dos en esa posición, te toca un poquito ayudar ahí. También está Trilli, Pepe también puede jugar ahí, entonces, al que le toque jugar, hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo", señaló.

A continuación, se le preguntó sobre los pitos de la afición a Cano cuando la pasada jornada, tras lesionarse Antoñito, el técnico volvió a desplazarle al lateral derecho.

"Es normal, al final no es mi posición -dijo sobre el mosqueo de los aficionados- entonces también es normal porque la gente tendrá ganas de ver a Trilli y lo puedo entender".

A Villares también se le cuestionó sobre si está resignado a tener que jugar como lateral, pese a no ser su posición natural: "No es resignado, si me toca jugar, yo encantado. Es verdad que no es mi posición, pero donde pueda ayudar, yo contento".

Este domingo toca jugar en Linarejos, un campo donde el Linares se muestra como el cuarto mejor local del grupo.

"Esperamos un partido muy competido. Sabemos que ellos están en muy buena dinámica, son un equipo que en su casa está muy fuerte, vamos a tener que estar pendientes en las vigilancias, si no queremos que nos contraataquen", analizó.

"Fuera de casa nos ha costado sacar los partidos y ahora es un partido difícil contra un equipo que se está jugando entrar en esos puestos de playoff y nos lo va a poner difícil", añadió.

Por último, bromeó sobre las máscaras de Quiles y Lucas Pérez, y dijo que en el vestuario lo llevan con humor.

"Es como lo tienes que llevar (con humor), lo mejor posible. Ya visteis lo guapos que están con sus máscaras. Que se recuperen lo antes posible para ayudarnos en esta recta final de liga", sentenció.