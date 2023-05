Diego Epifanio: “Tenemos que estar al nivel físico de ellos”

En la rueda de prensa previa al desplazamiento a San Sebastián, donde el Leyma Basquet Coruña se la jugará en 40 minutos contra el Gipuzkoa, Diego Epifanio se mostró confiado en que el camino es seguir la línea mostrada durante la fase regular.



“No podemos engañar a nadie, teníamos mucha ilusión después de acabar terceros en una gran liga regular, muchas ganas de disfrutar de los playoffs delante de nuestro público, pero se nos está atragantando un poco”, comenzó el técnico burgalés.



“Quizás en el vestuario ha pesado un poco no sé si la responsabilidad o los dos malos resultados. Nos está pasando factura a nivel mental. Somos conscientes de que en esta serie hay que ganar tres partidos y vamos a hacer todo lo posible para que lo hagamos nosotros, empezando por el del viernes. Como equipo y como grupo creo que no nos merecemos acabar la temporada con tantas derrotas seguidas. Lo cierto es que Gipuzkoa está haciendo muy bien las cosas, pero creo que nosotros merecemos más”, agregó Epi.

Hay que seguir creyendo en nuestra forma de jugar y en nuestros jugadores

“Desde el primer día hemos trabajado muy bien. Lo pasamos mal al principio. Había dudas de cómo jugábamos, y al final creer en eso nos permitió ser terceros. Ellos son el equipo que más difícil nos lo ha puesto desde el principio. Han preparado la serie muy bien, sabiendo cómo parar nuestro estilo. También es verdad que ha coincidido con nuestros malos porcentajes en tiros de dos, de tres y libres; sobre todo en estas dos últimos. Pero no respecto a otros equipos, sino al Basquet Coruña. Nuestros mejores tiradores lanzaron 16 veces solos en la serie. Y hemos metido tres. Pues hay que seguir creyendo en eso, en nuestra forma de jugar, en nuestros jugadores”, subrayó.

"No es falta de confianza, es una cuestión de cómo se ha desarrollado todo. Ellos tienen nueve jugadores que ya han jugado playoffs, que han ascendido... Y al máximo anotador de la liga. Estamos haciendo un gran trabajo sobre él, dejándole en 11 puntos cuando promedia 20. Pero ese saber estar de ellos nos ha pasado factura, sobre todo al principio. Sea por nervios, o por ganas de agradar. Lo cierto es que nos ha condicionado, también para trabajar y para limpiar la cabeza. Tenemos que recuperar la autoestima y la confianza en las cosas que nos han hecho ganar. El equipo confía mucho en lo que hemos hecho" insistió el entrenador que llevó al Burgos y al Breogán a la ACB.

"Cada partido hemos ido metiendo detalles nuevos, pero el basket, no digo que sea injusto; creo que es injusto si alguien hace un análisis de que nosotros hemos jugado peor. Gipuzkoa ha hecho muy bien las cosas, y nosotros, haciendo muchas cosas bien... El basket se trata de meter canastas y hacer lo máximo para que no te metan. Ellos no están metiendo ni un punto por posesión, lo que quiere decir que no es un mal trabajo defensivo nuestro. Vamos a ver si podemos estar frescos mentalmente".

Si vuelve esa chispa nuestra en ataque, puede ser a partir de que podamos seguir defendiendo bien



Respecto a cómo solucionar los problemas que ha planteado el rival, el preparador castellano asegura que “ellos han puesto la serie a un nivel físico muy alto: mucho uso de manos, contactos, cada vez que hay un 'roll' se meten en el camino... Y esto no es una cosa del arbitraje, sino de nuestro nivel. El primer día no supimos. Nos pitaron 14 faltas, no nos podemos quejar del arbitraje, fue porque estuvimos muy blandos y ellos estuvieron muy duros. Y están muy duros. Y cada vez que pisamos la pintura usan las manos y cada vez que hacemos un 'roll' nos empujan, nos sacan... Entonces, si el nivel está ahí, tenemos que ser capaces de estar ahí. En el segundo partido los conseguimos en más minutos".

La solución pasa porque estemos más tranquilos en hacer nuestras cosas. Tenemos que intentar anotar más en contraataque. Y a ver si somos capaces de defender y rebotear un poco mejor, de que nuestro primer pase de contraataque sea mejor, de que nuestros 6-8 primeros segundos de ataque sean mejores..., y sacar más ventajas”, matizó.

“Si vuelve esa chispa nuestra en ataque, puede ser a partir de que podamos seguir defendiendo bien. Yo tengo mucha confianza. No cambio a nadie del vestuario por nadie de la liga, porque llevamos muchas alegrías juntos, y lo que ahora necesitan los chicos es confiaza y saber que en cada tiro no tenemos a toda Coruña en nuestros hombros, porque eso te destroza”, subrayó.

Cuatro duelos esta temporada entre el Leyma y el Gipuzkoa, cuatro triunfos a domicilio. "Ojalá sea eso (risas). Hay que valorar que ellos nos han ganado tres veces en nuestra casa. Yo les he dicho a los chicos que hagan bolsa estar tres noches y cuatro días en San Sebastián", concluyó Diego Epifanio.