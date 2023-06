Diego Epifanio: “La gente de A Coruña tiene muchas ganas de que haya deporte”

En la primera parte de la larga charla con Diego Epifanio, el técnico del Leyma Basquet Coruña relató los avatares de la temporada recién finalizada. La segunda revela al Epi más personal, un hombre que descubrió muy pronto que el baloncesto es uno de los amores de su vida.

¿Te ha sorprendido algo de A Coruña que no conocías? Al margen del inusual clima de estos meses.

Cuando entrené en Lugo pensaba que alguien secuestrado el sol (risas). Había cosas de la ciudad que no conocía, porque siempre había venido a trabajar. A nivel gastronómico y de ocio es una ciudad muy chula.

Pero me ha sorprendido el nivel del amor al Deportivo. Es brutal, no creo que haya otras ciudades que lo vivan así. También me ha sorprendido que nuestros aficionados son muy fieles. A lo mejor no tenemos un gran número, pero los que van, van siempre. Y eso es de agradecer. Como ciudad tiene muchas posibilidades, y la gente tiene muchas ganas de que haya deporte.

Habéis ido a ver partidos del Depor y del Liceo.

Sí, sí. Cuando llegas a un sitio tienes que intentar saber cómo vive su gente. Juan (Copa, técnico del Liceo) y yo nos vemos todos los días, y está bien que entre los equipos profesionales haya una buena sintonía. Cuanto mejor le vaya a los deportes de una ciudad es mucho mejor para toda la ciudad.



“Tengo una anécdota muy graciosa. En el 96 vine a Coruña con una excursión de la escuela. Nos colamos en el estadio de Riazor, que estaba en obras, y nos pusimos a jugar al fútbol allí. Hasta que uno de los obreros nos dijo que eso no era un parque público (risas). Tengo hasta foto, me la pasaron el otro día”, relata Epi, quien subraya la ironía de que lo echaran de Riazor la primera vez que lo pisó.

Por norma general, los jugadores tienen más aficiones extradeportivas que los entrenadores, que soléis estar muy absorbidos por vuestro trabajo (el propio Epi suelta “muy talibanes” en medio de la pregunta). ¿Tienes las tuyas?

Me gustaría decirte que sí (risas). Algo hay, pero poco. La música me gusta mucho, y Coruña ofrece muchas opciones musicales. Si me dan a elegir, la música en directo me gusta mucho. Aunque no tengo demasiado tiempo. Tengo que ver muchos partidos de los rivales, incluso mientras como. También veo de otras ligas, por no consumir sólo LEB. Antes iba mucho al cine, para abstraerme. Este año tengo que retomar lo de nadar. Me gusta mucho, pero no he podido ir porque estuve fastidiado de un hombro. Es el reto para los próximos meses.

¿Eres de hip-hop/rap, al igual que la mayoría de los jugadores de hoy en día?

No. En música me gusta todo lo que sea guitarra eléctrica y batería. Rock indie, incluso heavy. A veces es bueno ponerte algo de eso a máximo volumen, me sirve para evadirme.

¿Hay un ‘DJ’ en el vestuario?

Yunio lleva un poco la voz cantante. En vestuario y en el calentamiento, aunque este año no hemos tenido una canción de cabecera. A lo mejor ellos dentro sí, pero no lo sé porque intento entrar poco al vestuario al margen de temas relativos al partido. Entiendo que ese es su espacio, y en él deben sentirse seguros, decir lo que quieran y escuchar lo que quieran. Con los años he aprendido que es territorio sagrado de ellos.

Volviendo a la competición, ¿cuál es tu favorito en la Final Four? Aunque se puede intuir. (Esta pregunta se le formuló días antes del evento).

Indudablemente, Burgos. Por el momento en que ha llegado, porque tiene una gran plantilla, por ser el anfitrión. Puede que haya algún momento en que les pese la presión, pero están en gran forma y creo que son los grandes candidatos a subir. Si no es Coruña, pues que sea Burgos, que es mi ciudad y el club donde juegan dos mis hijos y mi sobrino.

¿Qué tal le pegan?

No se es muy objetivo cuando eres padre..., pero desde la óptica del entrenador te diría que no lo hacen nada mal. El nano (de 8 años) tiene mucho talento y el mayor (de 10) es muy competidor.



Soy de la ‘liga antipadres’. Lo bueno para los chavales es que hagan deporte y disfruten. Tristemente, creo los padres creemos que nuestros hijos son unas maravillas y que van a ser grandes estrellas. Y al final llegan muy pocos. Habiendo muchos. Cuando era entrenador de niños juré no ser nunca así. Yo voy a ver jugar a mis hijos, y cuando salen les pregunto si se lo han pasado bien. También te digo que en la grada sufro bastante. En silencio. No por el resultado, que me da igual, sino porque les pueda pasar algo. Que se hagan daño si alguien les empuja cuando entran a canasta. O al revés, si son ellos los que empujan. Pero todo para mí.

¿Tú también jugaste?

Sí, pero no a nivel. En el colegio no podíamos hacer baloncesto hasta cuarto o quinto curso. Primero hacíamos balonmano. Empecé muy tarde. Jugué hasta los dieciocho en serio y luego en una liga modesta.

¿Cómo eras en el parquet?

Bueno... Buen compañero (carcajadas). Me gustaba darle muchas vueltas a todas las cosas. También es verdad que empecé a entrenar muy pronto. Empecé a ayudar a la persona que nos entrenaba de pequeños. Y un día me dijo: “Necesito que... ¿te quedas con los pequeños?” Y así se me metió el gusanillo. Y no lo cambio, aunque jugar era muy divertido.



También jugaba al fútbol. Y una de las alegrías más grandes que le he dado a mi madre fue cuando le dije: “Mamá, sólo voy jugar al basket”. En Burgos, el frío, la lluvia, el barro... Una de las alegrías más grandes.