Diego Aguirre: “Para el que no juega, era un duelo importante”

Diego Aguirre subrayó que el encuentro no había salido cara para los intereses del Deportivo, que no fue mejor que Unionistas, pero reconoció que ahora llegaba algo bonito, en alusión al partido ante el Linares de playoff, del próximo sábado a las 21 horas en el Abanca Riazor.





“No pudo ser hoy, no pudimos ganar, pero ya viene lo bonito y lo que todos queríamos y pensando ya en nuestro rival y en preparar el partido”, comentó durante su comparecencia de prensa telemática a la conclusión del encuentro en el feudo herculino, en el que fue titular.





Él, que no ha tenido una presencia constante en el once, por la competencia con Hécto Hernández, aunque ha llegado a jugar a pierna cambiada en la banda derecha, admitió que estaban todos, como ya había desvelado Borja, pensando en la fase de ascenso.





“Para el jugador que no juega era importante. En la primera parte nos faltó el gol y en la segunda nos aprietan un poco más, con jugadores que no estaban acostumbrados a jugar y el ritmo ha bajado. Lo bueno es que no se ha lesionado nadie y estamos todos disponibles”, dijo.





“Todos los futbolistas estamos pensando en el playoff, va a ser bonito, va a ser aquí en Riazor y queremos dar una alegría a la afición”, afirmó.





Josep Calavera: “Nos faltó crear más peligro”





El mediocentro del Deportivo Josep Calavera, uno de los no habituales que tuvo minutos antes Unionistas, hizo una valoración del choque.





“El partido ha sido muy disputado, ellos querían ganar porque tenían esas opciones de meterse en playoff, tratamos de darlo todo, nos faltó crear más peligro, pero cerramos la temporada y ahora tenemos centrarnos en lo importante”, incidió durante su rueda de prensa.





Sobre el Linares, el adversario en la semifinal de playoff comentó que aún no sabían mucho de él y que lo analizarían durate la semana.





“Estudiaremos el rival durante la semana, de momento no lo conocemos, pero seguro que será muy difícil”, comentó el centrocampista, que completó todo el encuentro.

Un choque especial para los que han tenido menos oportunidades durante el año: “Era un partido muy importante, jugamos los que tenemos menos minutaje, agradecidos por esta oportunidad, para dar lo máximo y aprovecharla. Ha sido un partido difícil e intentamos dar lo mejor de nosotros”.