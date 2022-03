Liceo - Barça | Desempate o igualada

El Liceo-Barcelona de mañana (17.00 horas) será el 53º liguero de la historia de los Clásicos en suelo coruñés, una cita a la que se llega con un marcador global de 22 victorias por bando, con lo que, o se deshará el empate, o un empate en la pista –algo que ha ocurrido varias veces en los últimos años– mantendrá la igualdad en el palmarés.



El supersónico duelo de la séptima jornada, que terminó con un espectacular 8-7 en el marcador del Palau Blaugrana –el Clásico con más goles junto con el 8-7 en Riazor del curso 1991/92 y el 12-3 en Palau en la ida de la final de la Copa del Rey 86/87– , cerró la mejor racha del Liceo contra el Barça en mucho tiempo: tres victorias en cuatro partidos, las dos últimas consecutivas, aunque ambas fuera de la OK Liga y con títulos en juego (Copa del Rey y Supercopa) y zanjadas con el mismo resultado, 3-2.



Curiosamente, la única victoria azulgrana contra los verdiblancos durante el curso pasado fue en el escenario donde los dos grandes volverán mañana a verse la caras, Riazor. Y el único duelo que se resolvió por más de un gol de diferencia (3-7).



Ese triunfo fue el más holgado del Barça en el Palacio herculino desde el 0-5 de la temporada 2009/2010, la última de la etapa más oscura del Liceo. Entre ese curso y el 03/04 el equipo verdiblanco no fue capaz de arañar un solo punto al máximo rival jugando ante su público en partidos de fase regular. Once partidos en los que el conjunto verdiblanco solamente se anotó un éxito en casa, por 3-2 en semifinales de los playoffs 06/07, eliminatoria que acabaría con un contundente 8-3 en el Palau Blaugrana.



El balance goleador de esas siete campañas es escalofriante: 21-48 en los duelos ligueros en Riazor, contando la fase regular y las eliminatorias por el título.





Fase oscura

Entre la 03/04 y la 09/10 el Barça se anotó 10 de los 11 duelos en la OK Liga





A partir de ahí, el Liceo volvió a ser el Liceo. Aunque en la 10/11 cedió de nuevo en casa contra el Barça (2-4), ese misma campaña se apuntaría el triunfo en semifinales de la Copa (4-1). En la siguiente, derrota liguera (4-6), aunque compensada con creces con la victoria (4-2) ante el gigante azulgrana para llevar a las vitrinas verdiblancas su sexta Copa de Europa.



En la 12/13, la del séptimo y último título liguero del Liceo, empezó, con un 2-2, la tendencia más marcada de los últimos años: tres empates más vivió la afición coruñesa entre las campañas 14/15 y 17/18, salpicados con una victoria verdiblanca (5-3) en la 16/17. Las mismas igualadas que en los 44 cara a cara anteriores en Riazor, registradas en las campañas 79/80 (1-1), 93/94 (5-5), 98/99 (2-2) y 00/001 (1-1).



En las tres temporadas que precedieron a la actual, dos triunfos foráneos (4-5 en la 18/19 y 3-7 en la 20/21) y uno local (2-1 en la 19/20). Cifras que dejan el marcador global de los Clásicos jugados en territorio herculino en 22 triunfos para cada equipo.









Factor cancha





Para el grupo que dirige Juan Copa, desempatar mañana a su favor supondría recortar en 3 los 8 puntos que le separan del Barça y, como mínimo, mantener los 7 de margen sobre el tercer clasificado, el CE Noia, que recibe al noveno de la tabla, el Igualada.



En el primer curso con playoffs por el título desde el 08/09, la primera plaza de la fase regular otorga la ventaja de campo en todas las eliminatorias. En la última ocasión la consiguió el Barça, que en la final, al mejor de cinco partidos, se impuso por 3-0 al... Liceo.