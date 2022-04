El Deportivo sigue a la espera de Competición

“Tiene pinta de que nos lo darán, pero tampoco lo aseguro porque no es cien por cien real”. Son palabras de Diego Aguirre sobre la presunta alineación indebida del filial del Athletic Club en el encuentro que enfrentó a los coruñeses con los bilbaínos en Lezama y que acabó con empate a un gol. En juego están dos puntos que permitirían a los blanquiazules dejar encarrilada la segunda plaza en la clasificación del grupo I de Primera RFEF y demorar lo que tiene pinta de convertirse pronto en un ascenso matemático a Segunda División.





No se espera otra cosa que no sea la victoria del Deportivo en Lezama por más que desde el Athletic aseguraran que habían preguntado a la Real Federación Española de Fútbol por la alineación de Artola y Diarra en el partido con el conjunto herculino, correspondiente a la trigésima primera jornada de Primera RFEF. El equipo vasco consideraba que los dos jugadores habían cumplido la sanción en el partido no disputado con el Extremadura.





El club herculino cursó la correspondiente reclamación ante los comités de la Real Federación Española de Fútbol al considerar que la sanción debe cumplirse en un encuentro efectivamente disputado. De hecho, es la misma interpretación que han hecho otros conjuntos que no aprovecharon el partido con el Extremadura para ‘limpiar’ amonestaciones.





El Juez Único de Competición emitirá en las próximas horas su resolución tras recibir las alegaciones del Athletic.