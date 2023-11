El Deportivo sigue sin cumplir sus promesas (1-1)

“Promesas que no valen nada, nada, nada, nada”. Este verso de Los Piratas bien podrían recordarlo los aficionados del Deportivo a la salida del estadio de Riazor pero no en referencia a los jóvenes jugadores de Osasuna Promesas, sino respecto a la enésima decepción blanquiazul. El equipo coruñés no pasó del empate ante el filial navarro en una nueva demostración de su bloqueo y falta de recursos en medio de un ambiente enrarecido en el que los seguidores del Depor mostraron su hartazgo tras años de promesas vacías que no se cumplen en el terreno de juego.

Osasuna Promesas se adelantó al aprovechar un doble error flagrante de Salva Sevilla y Germán Parreño y el Deportivo fue capaz de conseguir el empate tras una buena jugada finalizada por Villares, pero se enquistó en la búsqueda del 2-1 en la segunda mitad.

Imanol Idiakez, en una situación delicada después del desilusionante inicio de liga, apostó por un once similar al que tropezó en Tarazona con las dos únicas novedades de Hugo Rama, que sustituyó a Pablo Valcarce, y José Ángel, quien volvió a la alineación en lugar de Jaime tras cumplir sanción.

Una ligera pitada a Idiakez precedió el inicio del partido con dominio territorial del Deportivo. Villares lideró la presión local ante un Osasuna Promesas al que le costó enlazar con sus atacantes a pesar de un primer acercamiento por medio de un tiro lejano de Jon García tras una pérdida del propio Villares.

Doble error

El Depor se asentó en campo rival robando rápido y alto aunque las ocasiones no llegaron hasta después de recibir el primer golpe del filial navarro. Un grave error de Salva Sevilla en campo rival desencadenó una contra iniciada por Max Svensson, que volvió a Riazor, y finalizada en primera instancia por Agirre. El disparo del delantero visitante se le escurrió entre las manos a Germán Parreño y Yoldi llegó por sorpresa para cazar el rechace y anotar el 0-1 en el minuto 22. Lo que le faltaba al Depor.

Tras el gol, el conjunto coruñés estuvo a punto de entrar en barrena y tirar el partido por la borda. Más allá de una falta directa lanzada en el minuto 27 por Lucas Pérez que obligó a Stamatakis a estirarse, el Deportivo protagonizó otro par de pérdidas, una de ellas muy grosera de José Ángel, que desembocaron en contras peligrosas de Osasuna Promesas. Además, poco después, el propio José Ángel tocó el balón con el brazo en el área en lo que pudo ser considerado penalti.

Penalti no pitado a Villares

Eso sí, no fue más claro que el que sufrió Villares en el minuto 33. El centrocampista se adentró en el área y recibió una fuerte patada de Garriz que el colegiado pasó de señalar. Antes, Paris Adot ya había avisado con una buena llegada por la banda derecha en una jugada que finalizó Hugo Rama con un remate centrado.

Ya en el minuto 36, el lateral derecho repitió llegada a línea de fondo, tras el buen ‘timing’ de Davo en el pase previo, y puso un centro con música para el cabezazo directo a la escuadra de Villares. De hecho, el propio Villares, que cumplió su partido oficial número 100 con el Depor, rondó el 2-1 en una acción similar que se marchó fuera.

En los últimos compases de la primera mitad también pudieron marcar Davo y Pablo Vázquez en sendos centros de Lucas pero Stamatakis se mostró seguro bajo palos.

Tras el paso por vestuarios, Pablo Vázquez protagonizó un testarazo incluso más claro que el anterior pero de nuevo apareció el portero griego para detener el remate a bocajarro.

El buen final del primer acto no se prolongó en la reanudación. El Depor, que se mueve a rachas y no es capaz de ser constante en el juego, se acercó al gol en un disparo desde la frontal del área de Salva Sevilla que se fue alto, mientras que Osasuna Promesas inquietó a la zaga local en contragolpes finalizados sin maldad por Agirre y Yoldi.

Reaparición de Yeremay

Ante tal panorama, Idiakez se encomendó a Yeremay, que regresó a una convocatoria después de su rotura de peroné en la segunda jornada. El '10' canario fue la apuesta del técnico vasco ante el bloqueo blanquiazul, algo que no habla demasiado bien del resto de alternativas blanquiazules en ataque. Valcarce también entró al campo y Hugo Rama y Salva Sevilla, este pitado, se fueron al banquillo.

Ya en el último cuarto de hora, con la ansiedad lógica que provoca el 1-1 en el Depor, Yeremay se sacó de la chistera una bicicleta, un caño y un pase que dejó prácticamente solo a Lucas Pérez ante Stamatakis pero el '7' optó por el centro y no por el tiro y la jugada acabó en un remate forzado de Yeremay.

Los minutos finales, ya con Martín Ochoa en el campo, fueron un quiero y no puedo del Depor. Paris Adot dispuso de un cabezazo a bocajarro para hacer el gol del triunfo pero de nuevo Stamatakis apareció para sacar a relucir sus reflejos.



El pitido final desató la ira de los aficionados, que silbaron al equipo y a Imanol Idiakez e iniciaron cánticos de protesta para despedir a un Depor que sigue siendo extremadamente previsible y plano. Ambiente de lógico hartazgo ante la enésima decepción blanquiazul. Los puestos de playoff de ascenso se quedan a siete puntos y el liderato a nueve.



DEPORTIVO-OSASUNA PROMESAS:

Deportivo: Germán Parreño; Paris Adot, Pablo Vázquez, Pablo Martínez, Balenziaga; José Ángel, Salva Sevilla (Pablo Valcarce, min.68); Davo (Martín Ochoa, min.81), Villares, Hugo Rama (Yeremay, min.68), Lucas Pérez.

Osasuna Promesas: Stamatakis; Guillem Molina, Jorge Moreno, Garriz, Adama Boiro; Jon García (Mauro, min.69), Eneko Aguilar, Rabadán (Mutilva, min.81); Max Svensson, Agirre (Buján, min.76), Yoldi (Rubén Azcona, min.81).

Goles: 0-1, min.22: Yoldi. 1-1, min.36: Villares.

Árbitro: Fernández Buergo (Comité asturiano). Amonestó a Balenziaga (m.31) y Pablo Vázquez (m.40), por el Deportivo; y a Adama Boiro (m.53) y Mauro (m.83), por Osasuna Promesas.

Estadio: Abanca-Riazor. 16.637 espectadores.