El Deportivo cerró con pérdidas de 1,6 millones el ejercicio 2021-22

El Deportivo, tal y como refleja el informe de auditoría de KPMG, incurrió en pérdidas de 1.663.000 euros, tiene un patrimonio neto negativo de 52.125.000 euros y su pasivo corriente excede el activo corriente en 14.242.000 euros, prácticamente el doble del que figuraba al cierre del anterior ejercicio.



La auditora considera que el Deportivo, con esa situación patrimonial, sigue “incurriendo en una de las causas de disolución contempladas en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital”.



Entre los factores mitigantes de esa evaluación sobresale que “el accionista principal de la sociedad, Abanca, manifestó su compromiso firme de prestar el apoyo financiero necesario para garantizar” que el club “pueda hacer frente a sus compromisos que vencen en el corto plazo, como se ha visto reflejado en la aprobación de hasta 12 millones de euros en préstamos participativos”.



En este sentido, revela que en la temporada 2021-22 se formalizaron ocho millones de esa cantidad. Abanca, apunta la auditora, también manifestó “el compromiso de seguir prestando apoyo financiero para que pueda hacer frente” a sus deberes.



“Considerando todo lo anterior, se entiende la Sociedad dispone de capacidad para realizar sus activos y liquidar sus pasivos por los importes y según la clasificación con que figuran en las presentes cuentas anuales, que han sido preparadas asumiendo que tal actividad continuará”, concluye KPMG.

Las cuentas cerradas el 30 de junio de 2022 reflejan 2,2 millones de euros en concepto de traspasos la temporada pasada (en el mercado estival fue vendido Mujaid Sadick al Genk) y un ingreso por abonados de 2,97 millones, por los 1,44 del curso 2020-21 (en pandemia).

En sueldos y salarios, el Deportivo pasó de 7,75 millones de la temporada 2020-21 a 5,59 en la 2021-22, pero las indemnizaciones subieron de 529.068 euros a 1.337.697 en ese mismo periodo. Desglosado, destinó a los sueldos del personal deportivo inscribible (jugadores y staff) 2,9 millones y 939.000 euros a indemnizaciones; mientras que en el caso del personal deportivo no inscribible (filial, femenino y cuerpos técnicos de ellos), los salarios fueron de algo más de un millón de euros y las indemnizaciónes, 230.000. Por último, el personal no deportivo (secretaría técnica, técnicos y auxiliares no principales, delegado...) percibió 964.335 euros y 167.717 fueron para indemnizaciones.



En la temporada actual, 2022-23, el presupuesto de ingresos es de 6.150.000 euros, un 2 por ciento menos que en la 2021-22, y se prevén pérdidas de 5,16 millones, un 210 por ciento más que en el ejercicio cerrado el pasado 30 de junio.