El Deportivo agradece la mano que le ha tendido Inés Rey

El Deportivo publicó este lunes un comunicado sobre la situación del convenio de Riazor que tiene que negociar con el Ayuntamiento y agradece la colaboración que le ha ofrecido la alcaldesa, Inés Rey, tras la polémica de la semana pasada. Este es el comunicado:

El RC Deportivo, en nombre de su presidente, Antonio Couceiro, y del resto del Consejo de Administración, quiere agradecer la colaboración ofrecida públicamente esta mañana por la alcaldesa, Inés Rey. No obstante, antes de retomar las conversaciones como es nuestra voluntad, tras las diversas afirmaciones públicas del viernes por parte de la alcaldesa, y especialmente por la grave acusación de mentir vertida contra el presidente Antonio Couceiro, el RC Deportivo se ve en la obligación de defender la honorabilidad de su máximo representante, exponiendo la verdad de lo sucedido alrededor del convenio de cesión de uso del Estadio de Riazor en los últimos años.

El pasado jueves 2 de marzo, en la reunión del Consejo de Administración del RC Deportivo, el Presidente informó que, después de muchos meses solicitando la formalización al Ayuntamiento de A Coruña de un nuevo convenio de uso del Estadio de Riazor, la alcaldesa le había confirmado por comunicación escrita no oficial que el Ayuntamiento solicitaba una contraprestación económica por la utilización del Naming dentro del nuevo convenio. Por este motivo, únicamente en defensa de los intereses del Club, sus accionistas y su afición, el Consejo tomó la decisión de trasladar pública e inmediatamente este hecho, por el efecto económico que puede tener para el RC Deportivo.

1. Pago por la cesión de uso del Estadio

El 7 de agosto de 2000 el Ayuntamiento y el RC Deportivo firmaron un convenio para la cesión del uso del Estadio de Riazor durante 25 años. En base a esta cesión de uso, el RC Deportivo está autorizado a explotar todos los activos asociados al Estadio a cambio de contraprestaciones no económicas (acceso al palco presidencial de toda la corporación municipal, uso y disfrute del mejor palco VIP de la instalación…), además de asumir el Club todos los costes de limpieza y mantenimiento de la instalación.

Dicho convenio de cesión de uso incluye que el Estadio mantendría su nombre de Estadio Municipal de Riazor.

Cuando a partir del 2017 en España los clubes empezaron a comercializar el Naming de sus estadios, el RC Deportivo solicitó autorización al Ayuntamiento para su explotación. Ambas partes formalizaron el 18 de junio de 2018 una adenda al convenio vigente para recoger que, desde el 14 de julio de 2017 existe una autorización municipal para la utilización del nombre y la marca Abanca-Riazor única y exclusivamente en los partidos que dispute el RC Deportivo en el Estadio. Esta adenda incluye nuevas contraprestaciones no económicas tales como: publicidad en los videomarcadores, reparto de publicidad “municipal”, colocación de toblerone, etc.

Como afirmó el presidente Couceiro, el Naming es un activo más de los que el Club explota, como refleja el actual contrato de cesión de uso del Estadio. En reiteradas reuniones entre las partes en los últimos meses y, como ha confirmado públicamente la Sra. Rey el pasado viernes, el Ayuntamiento ha trasladado que quiere percibir un importe económico por su cesión en el nuevo convenio, por lo que el RC Deportivo pasaría a tener que afrontar un desembolso económico por la cesión de uso del Estadio.



2. Nueva adenda o nuevo convenio

El convenio de cesión de uso del Estadio Municipal de Riazor incluye una cláusula de recisión en el caso de que el RC Deportivo modificase su accionariado, dando lugar a la existencia de un accionista mayoritario. Dado que el 28 de julio de 2020 ABANCA capitalizó deuda por una cantidad que lo convirtió en el accionista mayoritario del Club, el 12 de junio de 2020 el RC Deportivo, a instancias del Ayuntamiento con el que había mantenido conversaciones previas en el sentido de dejar sin efecto dicha cláusula, envió por correo electrónico un borrador de nueva adenda a dicho convenio, solicitando la modificación de esa cláusula junto a otras propuestas.

A pesar de que durante más de un año el RC Deportivo solicitó reiteradamente respuesta al Ayuntamiento, no fue hasta el 4 de noviembre de 2021 cuando el Ayuntamiento remitió un correo electrónico con modificaciones sobre el borrador de adenda enviado el 12 de junio del año anterior. A pesar de lo que indicó el Ayuntamiento en un comunicado el pasado viernes, el RC Deportivo sí dio respuesta, por esa misma vía y a las pocas horas, el mismo día, indicando los motivos por los que no podía firmarla. Los puntos señalados por el RC Deportivo fueron los siguientes:

1. La ampliación de la concesión se realizaba únicamente por 6 años más respecto al convenio vigente, hasta 2031, lo que impediría la realización de inversiones.

2. La eliminación deliberada de dos párrafos que figuran en el convenio vigente:

“siempre que dicha utilización sea compatible con todos los compromisos derivados de las competiciones oficiales en que intervenga el Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D., así como el Trofeo Teresa Herrera.” y “Los actos deportivos y extradeportivos que promueva el Excmo. Ayuntamiento de A Coruña tendrán carácter excepcional y precisarán los informes técnicos previos del Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D., garantizándose en cualquier caso su celebración con el otorgamiento de las garantías y avales necesarios y suficientes para cubrir la integridad de las instalaciones y, en especial, del césped.”

Es decir, el Ayuntamiento pasaría a reservarse el derecho de uso del Estadio en cualquier momento y no garantizaría reintegrar el Estadio, una vez utilizado, en las mismas condiciones en las que se le entregaba.

3. Eliminación de la cláusula propuesta por el RC Deportivo en la adenda enviada en la que se solicitaba el intercambio del mejor palco VIP del Estadio (10 butacas), cuyo uso tiene recogido en dicho convenio el Ayuntamiento junto a 32 invitaciones al palco presidencial, ya que su uso no estaba teniendo carácter institucional, a cambio de 20 localidades de Tribuna Inferior para entidades de carácter social, en zona adecuadamente habilitada para el acceso de personas con movilidad reducida.

El RC Deportivo respondía que se valorase nuevamente este intercambio.

El Club no ha llegado a recibir nunca una contrapropuesta a dicho borrador de adenda. Además, meses después, el Ayuntamiento trasladó al RC Deportivo que jurídicamente no era posible una modificación vía adenda, siendo necesaria la firma de nuevo convenio al completo que dejase sin efecto el actual, indicándole al Club que lo prepararían y se lo enviarían.

El RC Deportivo tampoco ha llegado a recibir nunca el borrador del nuevo convenio a pesar de las constantes y reiteradas solicitudes realizadas en los últimos dos años.

Durante este tiempo, el Consejo de Administración del RC Deportivo, en sus actas de consejo, ha venido recogiendo información de todas las conversaciones con el Ayuntamiento, además de contar con la documentación que acredita todos los hechos aquí reflejados.



3. Patrocinio del Ayuntamiento al RC Deportivo

En la actualidad el RC Deportivo no percibe ningún tipo de apoyo económico directo por parte del Ayuntamiento de A Coruña.

El 2 de mayo de 2022, el RC Deportivo y el Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña formalizaron un contrato de patrocinio hasta el 31 de agosto de 2022 por el que el Club recibía una cantidad económica a cambio de que el autobús del RC Deportivo fuese rotulado con imágenes promocionales de la ciudad de A Coruña.

El RC Deportivo había materializado dicho acuerdo cuatro meses antes, desde el 19 de enero de 2022, día que el Ayuntamiento presentó en FITUR el autobús rotulado.

Llegado el mes de septiembre de 2022 el Ayuntamiento trasladó al RC Deportivo que ya no disponía de fondos hasta el 2023 para poder renovar el contrato de patrocinio, por lo que ambas partes se emplazaron a tratar la posible renovación en ese momento. Durante los primeros meses de 2023, el RC Deportivo trató de renovar dicho contrato, pero no ha obtenido ninguna respuesta por parte del Ayuntamiento, por lo que después de 6 meses manteniendo gratuita y voluntariamente el diseño institucional del autobús, el RC Deportivo ha decidido sustituirlo por una rotulación de agradecimiento a la afición Deportivista, A Nosa Forza, que nunca falla al RC Deportivo.



4. Planificación de actividades municipales en el Estadio

Dado que la celebración de un concierto en el Estadio obliga a la regeneración total mediante tepes de la cubierta vegetal y estas regeneraciones hay que llevarlas a cabo en verano, la adquisición de tepes con la calidad exigida es necesaria con una antelación mínima de cinco meses para garantizar su disponibilidad, existiendo posibilidad de desabastecimiento fuera de ese plazo.

A día de hoy, el RC Deportivo aún no sabe si el Ayuntamiento va a realizar conciertos en el Estadio de Riazor. La única información que ha trasladado el Ayuntamiento es que todavía no lo puede confirmar y que dependerá de los acuerdos que alcance con terceros, trasladando al Estadio los que no puedan realizarse en otras ubicaciones, por lo que el Club no sabe si debe o no encargar la compra de tepe.

Al mismo tiempo, la fecha final de instalación del césped condiciona la fecha de celebración del Teresa Herrera, que también es imprescindible conocer con tiempo suficiente para poder organizar un torneo del nivel que exige el más prestigiosos de los trofeos amistosos en fechas complejas del calendario nacional e internacional de pretemporada.

Una vez realizada esta exposición de hechos para reafirmar las declaraciones del Presidente y evitar posibles malentendidos respecto a sus palabras, que no tenían otra intención que trasladar hechos ciertos y sus consecuencias para nuestro Club, como ya manifestó públicamente Antonio Couceiro y como no puede ser de otra manera, el RC Deportivo mantiene su total predisposición para colaborar con el Ayuntamiento como, fiel, honesta y desinteresadamente ha venido haciendo siempre. Como muestra, en los últimos años, el club ha colaborado para que A Coruña pueda ser sede del Mundial 2030 y se hayan celebrado en el Estadio Municipal de Riazor partidos de las selecciones españolas masculina y femenina, partidos de Copa del Rey de otros equipos de la ciudad y la provincia, festivales de música o cualquier otro acto que ha solicitado la institución pública que representa a toda la ciudadanía coruñesa. Por ello, reiteramos nuestra voluntad de diálogo y de plasmar en un convenio un acuerdo satisfactorio para el Deportivismo, para la ciudad de A Coruña y Galicia.