Valcarce ficha por dos cursos por el Depor

El mercado se le estaba quedando corto al Depor, que estaba obligado a acelerar, después de más de quince días sin noticias en las altas. La última, la de Ximo Navarro, había sido anunciada el pasado martes uno de agosto.



Después de un primer acercamiento de Pablo Valcarce con la Ponferradina, que parecía alejarlo del Depor, finalmente el extremo, según ha podido saber este diario, decía que no a los del Bierzo, y según confirmaba el Deportivo esta noche, ficha por dos campañas, tal y como adelantaba diario As, y según había podido confirmar este diario.

Un interés por el jugador, que os contábamos que se había reactivado, después del mal partido ante la Ponferradina.



El club ya le había trasladado una oferta a finales del mes de julio, según adelantaba el periodista Ángel García, por dos años, que mejoraba las cifras que había puesto encima de la mesa el Burgos CF para mejorar su contrato.



Este movimiento, no obstante, no descarta la llegada del atacante asturiano Berto Cayarga al que, según confirman fuentes a este periódico, se le ha trasladado una oferta. El interés por el de Avilés, actualmente en el Radomiak de la Ekstraklasa polaca, es algo que no es nuevo.

Cayarga renovó con los polacos hasta 2025, pero que todo apunta a que saldrá. La competición lleva ya cinco jornadas, en la última el Radomiak se impuso al Warta por 3-2, y el futbolista de Avilés volvió a quedarse en el banquillo. El único partido que ha disputado en lo que va de campaña fue el pasado 30 de julio, en la derrota contra el Lech Poznan (2-0), entrando en el 80.

Nuevas piezas



El club quiere incorporar jugadores para esa demarcación, pero no es la única tarea que tiene pendiente la secretaría técnica que encabeza Fernando Soriano. Solventar los problemas en el lateral zurdo es otro de los ‘quebraderos’ de cabeza, por desgracia recurrentes, en el Deportivo. Alberto Retuerta, que de momento sigue, tiene la puerta abierta para salir, lo que supondría sumar un carrilero zurdo para esa demarcación, ficha que querría cubrir el Depor con un sub-23.

Tampoco descartan un jugador joven para la diestra, ante la posibilidad de que Ximo Navarro ejerza como central. Eso le quita opciones a Jaime Sánchez, que con la llegada de Pablo Vázquez ha visto su posición más relegada al banquillo. El otro Pablo, Martínez, se postula como uno de los titulares este curso.



En el apartado de salidas se habla también de la marcha de Kuki, al que Idiakez probó de mediapunta en el último test, precisamente la demarcación que el Depor necesita también cubrir en este mercado. La ‘guinda’ la completaría un delantero que acompañe a Lucas y a Barbero. Muchos deberes por delante para dos semanas de ventana de fichajes que se antojan frenéticas.