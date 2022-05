Depor | La mitad más uno

“Somos la mitad más uno”. Los aficionados de Boca Juniors hicieron suya la frase del expresidente de los ‘xeneizes’ Alberto José Armando —regidor desde mediados de los años cincuenta hasta los ochenta— para dejar patente su sensación de superioridad sobre el resto de escuadras argentinas y suramericanas.



Sin tanto fervor como el que se vive cada dos fines de semana en La Bombonera pero iluminando los días grises que vive el RC Deportivo la sociedad Quiles-Miku se está destapando como generadora de goles en el presente curso.



La eficacia del onubense y el venezolano está sosteniendo a un club que parte como uno de los grandes candidatos a regresar al fútbol profesional a través del playoff de ascenso.



Aunque desde luego el Depor no debe ampararse solo en los números de ambos, lo cierto es que las estadísticas revelan un poderío ofensivo descomunal a cargo de una dupla que hasta el momento ha rubricado 30 dianas de las 59 totales de los blanquiazules en las primeras 37 jornadas del torneo de la regularidad.



En vanguardia de los máximos artilleros de la categoría, solo superado por el barcelonista Jutglà, aparece uno de los grandes descubrimientos de la temporada en el ‘planeta Depor’. Carlos Rosende y su equipo se han apuntado un tanto por toda la escuadra al rescatar de un Recreativo desahuciado a un talento capaz de desequilibrar con ambas piernas y de cabeza. Un ‘9’ polivalente que hasta el momento ha perforado el marco contrario en 18 ocasiones. Incluso sentando banqueta de manera incomprensible en seis partidos.



Quiles ha anotado en siete de las ocho últimas jornadas, evidenciando un instinto atacante letal. Además, frente al Tudelano brindó una asistencia de lujo a su compañero en punta de lanza, Miku.



Precisamente el internacional venezolano se ha sumado con fuerza en el mejor momento de la presente campaña al auge goleador deportivista.



No en vano, el ‘7’ blanquiazul ha encadenado dos jornadas seguidas marcando, el pasado fin de semana ante el Tudelano (4-3), firmando una diana vital para la remontada, la tercera ante los navarros, y el pasado sábado elevando al marcador un doblete.



El veterano ariete de 36 años hizo añicos una mala racha de cuatro meses sin ver puerta para figurar como segundo máximo goleador del Depor 21-22, con 12 tantos.



Miku incluso ha sido capaz de pulverizar su maleficio desde los once metros en la presente temporada, marcando en Valladolid después de haber marrado dos penas máximas en el estadio de Riazor, frente al Talavera y Real Unión de Irún.