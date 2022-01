Depor | Los 40 del campeón invernal

A falta de una jornada para la conclusión de la primera vuelta, el Deportivo es campeón de invierno. Título honorífico que no garantiza nada ni supone un trofeo para las vitrinas del club, pero que sirve para confirmar la buena trayectoria que lleva y la pinta que tiene este proyecto que comenzó el pasado verano y que aspira al ascenso al fútbol profesional.



Los blanquiazules están al frente del grupo I de Primera Federación con seis puntos de margen respecto al Racing de Santander y con once sobre el Racing de Ferrol, una ventaja importante, no definitiva, que aporta cierto colchón a los de Borja Jiménez en un mes de enero del que puede salir muy reforzado por el calendario que se avecina.



Ahora toca un parón para reflexionar y el Deportivo lo afronta en una situación dulce, tanto en resultados como en la situación de la plantilla. A la jornada del pasado fin de semana con triunfo ante el Talavera (1-0) llegó con toda la plantilla a disposición del entrenador, sin lesiones ni casos de Covid activo.



La siguiente cita para los herculinos llegará ante el DUX Internacional de Madrid el domingo 23 de enero al mediodía, jornada en la que sus inmediatos perseguidores jugarán con los equipos de logroño. El Racing de Santander visitará a la SD Logroñés y el de Ferrol jugará con la UD Logroñés en A Malata. La siguiente jornada será todavía más relevante, en principio, por el duelo directo entre los dos Racing, que se verán las caras en El Sardinero, mientras que el Deportivo acudirá al campo del Zamora, el Ruta de la Plata. Y el mes acabará con el choque entre el Deportivo y los cántabros en Riazor. Después de 18 partidos, a uno del paso de ecuador, el Deportivo lleva doce victorias, cuatro empates y dos derrotas, con 29 goles a favor y 9 en contra, un saldo positivo de veinte dianas.



La temporada comenzó de la mejor manera posible para los intereses blanquiazules, con una goleada al Celta B en casa (5-0) y otros tres triunfos consecutivos ante el Tudelano (0-1), el Calahorra (0-3) y el Badajoz (1-0).



Doce puntos de doce posibles y ya favorito al ascenso... pero llegó el primer tropiezo, en el césped artificial del Reina Sofía. Allí, en Salamanca, ante Unionistas, empezó un bache que continuó con el empate ante la SD Logroñés, que igualó el partido (1-1) en los instantes finales, y una nueva derrota, la segunda de latemporada, en su visita al Real Unión de Irún (2-1). Un punto de nueve posibles que sembraron algunas dudas pronto disipadas por los siguientes marcadores del Deportivo. Empezó a tapar el bache con una victoria en casa ante el San Sebastián de los Reyes y después empató en el campo del Racing de Santander. Cuatro puntos de quince en este tramo de la temporada con sombras.



La luz reapareció ante el Zamora con otro triunfo por la mínima y otros tres más, entre ellos el del Extremadura por incomparecencia del cuadro de Almendralejo. UD Logroñés y Rayo Majadahonda, ambos a domicilio, fueron las otras víctimas del Depor en esa etapa del campeonato.



El único pero en noviembre fue el empate con el filial del Athletic Club (1-1) en casa. En diciembre, otro en A Malata, sin goles, y dos victorias para despedir 2021: 3-0 al Valladolid Promesas en casa y 2-3 a la Cultural Leonesa como visitante.



El año 2022 comenzó con victoria ante el Talavera para llegar a los 40 puntos, más de la mitad del recorrido completado. Borja Jiménez estimaba el ascenso directo en unos 70 puntos por la igualdad que hay este año. El Depor lleva una proyección de 84 puntos a la conclusión del campeonato si mantiene la media que ha firmado hasta ahora.