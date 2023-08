David Soto: "El partido con el Depor va a ser más igualado de lo que la gente puede pensar"

El central ourensano David Soto es uno de los seis fichajes de la SD Compostela, equipo al que el Depor se enfrenta mañana (19.30 horas) en su cuarto amistoso de la pretemporada. Para el central de 29 años, que regresa a Santiago tras dos campañas en el Pontevedra, medirse al cuadro blanquiazul no es ninguna novedad, ya que disputó dos partidos de liga contra los herculinos durante el curso 2020-21, vistiendo precisamente la elástica del Compos, y la pasada temporada jugó el duelo entre el Depor y el Pontevedra en Riazor.

¿Por qué has vuelto a Santiago?

Mi anterior etapa me dejó una sensación muy buena, disfruté mucho jugando los dos años en Santiago y esta temporada, con el descenso del Pontevedra a la Segunda RFEF, tenía que replantearme mi futuro, el Pontevedra me ofreció renovar, pero el Compos apostó fuerte por mí. Aposté por este camino que espero que sea bueno para mí y para el club.

Entre los refuerzos, estáis Juampa Barros y tú, que regresáis. ¿Cómo ves la plantilla?

Veo un equipo bastante compensado, ya no sólo por posiciones, sino también por edad porque tenemos gente veterana con muchos partidos en estas categorías, también jóvenes con ambición y mucha hambre de demostrar su potencial, y luego estamos los intermedios que podemos darle ese equilibrio. Creo que se ha formado un grupo interesante y aspiramos a todo.

Lleváis un triunfo, dos empates y dos derrotas durante la pretemporada.

Al final, en las pretemporadas los resultados no cuentan. Esta semana, precisamente es la de más carga con el partido contra el Celta, ahora el Depor y el sábado el Pontevedra. Tres partidos exigentes en los que tenemos que repartir minutos. Hemos ido a más y creo que el día del Lugo fue nuestro mejor partido hasta ahora. El del Celta se trataba sólo de disfrutar porque la superioridad de ellos era evidente. Y mañana llega el Depor, que sólo está una categoría por encima, así que creo que va a ser más igualado de lo que la gente puede pensar.

¿Qué te parece el equipo que está armando el Depor?

El Depor se refuerza bien todas las temporadas porque es un club muy importante y este año no es menos. Hay jugadores con mucho nombre, pero que tienen que adaptarse a la Primera RFEF, que es muy complicada e igualada, con escenarios y un ritmo distintos. Veremos cómo se adaptan. Se ha visto estas temporadas, que el Depor ha tenido buenas plantillas, pero no ha subido.

En defensa ha incorporado mucha veteranía. ¿Puede ser un plus para este curso?

En un equipo tiene que haber de todo, no sólo es cuestión de la edad, sino también de roles. Habrá gente experimentada que venga para ser súper importante y otros para aportar otras cosas. Se trata de que cada jugador sume como sea. Si los que fichan han decidido traer gente experimentada para la defensa, puede ser porque han visto carencias de otras temporadas. A final de año se verá si fue beneficioso fichar a gente veterana para atrás.

Con tu pasado celeste, será especial medirte a la escuadra deportivista.

Sí, pero no por haber jugado en el Celta, porque no tengo una rivalidad con el Depor. Le deseo siempre lo mejor a los equipos gallegos, a todos, porque para mí son de la patria. Siempre afronto los partidos contra ellos con deportividad y respeto. Es un partido bonito, no nos jugamos la vida ni nada, así que lo importante es que no pase nada, disfrutar, coger ritmo y a por el siguiente.

En la temporada 2020-21, con el Compos, empatasteis en Santiago (0-0) y ganasteis en Riazor (0-2). El pasado curso jugaste con el Pontevedra en A Coruña y arrancasteis un punto (0-0). Ni una derrota.

Cuando estaba en el Compos, el Depor justo bajaba de Segunda, donde dejan jugar más, así que llevaba otro ritmo, a nosotros nos dejó jugar y éramos un equipo de toque y nos sentimos cómodos. Y con el Pontevedra, un poco lo mismo. Nos dominaron más y tuvieron el balón, pero aguantamos e incluso al final tuvimos ciertos mano a mano para ganar. Pero se me da bien, sí (risas).

¿Con qué recuerdos te quedas de aquellos partidos?

Tengo dos recuerdos, ambos en Riazor. El primero, el campo vacío por la pandemia, que no pudimos disfrutar de ese ambiente tan especial que se vive en A Coruña. Y al año siguiente, con el Pontevedra, poder disfrutar de ese ambiente de más de 18.000 personas, así que me encontré de un extremo a otro en Riazor.