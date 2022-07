Depor | Cuenta atrás para ir adelante

El Deportivo iniciará esta semana la campaña de abonados, que se vio retrasada por el lanzamiento de la aplicación para dispositivos móviles que incluirá el carné digital para la temporada 2022-23, la tercera consecutiva del equipo herculino fuera del fútbol profesional.



Ese retraso ha propiciado que otros equipos le lleven distancia en número de abonados, pero, como sucedió la temporada pasada, la previsión es que la entidad blanquiazul les adelante por la derecha con la habitual respuesta de su afición, que no le ha dado la espalda en esta travesía en Segunda B y Primera Federación, un pozo del que no ha sido capaz de salir a pesar del apoyo de su masa de seguidores, que no solo le dio ánimo en Riazor, sino también en los desplazamientos.



A falta de que el Deportivo empiece a recuperar terreno en cuanto a número de socios se refiere, el Córdoba es la referencia en la tercera categoría del fútbol español con más de 8.500 seguidores.



Los andaluces regresan a Primera RFEF después de haber descendido el curso pasado a Segunda RFEF. En esta vuelta al fútbol de bronce, el Córdoba se ha visto perjudicado por el Deportivo a la hora de reforzarse, ya que varios de los futbolistas que pretendía vestirán la zamarra blanquiazul, caso de Isi Gómez.



Después del Córdoba, otro de los más potentes del fútbol de bronce, el Murcia, que va por los 3.500 seguidores en estas primeras semanas de la campaña de abonados.



Otro que regresa, como el Córdoba a Primera Federación es el Numancia, que descendió cuando compartió grupo con el Deportivo y el Racing de Ferrol en el curso 2020-21. Los sorianos cuentan ya con más de 1.500 socios tras haber recuperado uno de los peldaños que habían bajado.



En Primera Federación se estrenará el Alcorcón. El equipo alfarero, que era el que más temporadas consecutivas llevaba en Segunda División (cedió ese testigo al Lugo) también se sitúa en los 1.500 abonados.



El equipo amarillo estará en el grupo del Deportivo y del Algeciras, que ha superado la barrera de los mil socios y va por los 1.300.



Otro equipo andaluz, el Linense, y el Sabadell pasaron los 1.100 carnés despachados. La barrera de los mil la ha alcanzado el Ceuta, equipo al que se tendrá que medir el Deportivo en uno de los desplazamientos más largos de la temporada.



El Mérida pasa de los 800, el Fuenlabrada supera los 700 y otros que han iniciado recientemente sus campañas tienen cifras más modestas, algo más de 200 en el caso del Badajoz y más de 100 en el del Linares Deportivo.

Ingresos



Para el Deportivo, los abonados suponen la principal partida de ingresos en el presupuesto de la temporada desde que el equipo está fuera del fútbol profesional ya que supone bastante más dinero que el que aportan los derechos de retransmisión.



En la temporada recién finalizada, de abonos se estimaba una cantidad superior a los 2,8 millones de euros, mientras que de televisión se quedó en unos 300.000 euros.



Uno de los puntos fuertes de la próxima campaña de abonados del Deportivo tiene que ver con el intento del club por captar a los seguidores más jóvenes, esos que se engancharon en el playoff de ascenso a Segunda División y que no habían vivido tardes con tanto ambiente en el municipal herculino, aunque el final no fuera el deseado.



“Tras la gran respuesta de los más jóvenes durante la temporada y especialmente durante el playoff de ascenso, nuestro esfuerzo irá enfocado a que todos sigan con nosotros la próxima temporada por lo que el abono ADN Deportivista ampliará su franja de edad hasta 18 años y todos los abonos infantiles de cualquier categoría se reducen al 50 % sobre la tarifa de la campaña anterior, por lo que todos los menores de 18 años podrán tener su abono desde los 25 euros (Neno Dépor) o los 30 euros (Especial Niños) a 102 en Tribuna para abonos con localidad”, indicó el presidente, Antonio Couceiro.